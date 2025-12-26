この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏と、IQ150の投資家・マイキー佐野氏が語る投資哲学「実力よりも運。ネット情報だけで判断するのは危険」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が自身のYouTubeチャンネルで「【コラボ】優秀な人と偏った情報で投資判断をするな！ゴールドが上昇する今、シルバー価格も今後やばい！【マイキーの非道徳な社会学】」と題した動画で、ゲストに投資家・実業家として活動するマイキー佐野氏を迎え、投資で成功するための思考法について語り合った。



動画では、「投資でなかなか結果が出ない」という悩みに対し、佐野氏が自身の経験を基にアドバイスを展開。佐野氏は15歳で渡米し、経営学や金融工学など複数の学問を修めた後、世界40カ国でビジネスを手掛けた経歴を持つ。IQ150以上で5ヶ国語を操るという異色の経歴から、「天才タイプ」と紹介された。



投資における「優秀な人と無能な人」の違いについて、佐野氏は「優秀な人ほど反対意見を取り入れる傾向が強い」と指摘。一方で「無能な人ほど自分の価値観とか感情に合わせて情報を拾い上げる」と分析した。



また、言語能力の重要性にも言及。海外でビジネスや投資を行う上で、多言語を操れることは情報収集の幅を広げ、文化背景を深く理解することにつながると主張。「世界水準で考えると3ヶ国語が当たり前」とし、AIの自動翻訳に頼りすぎることのリスクを説いた。佐野氏によれば、言語の壁がなくなると、教育レベルの低い人材でも海外の高度な教育にアクセスできるようになり、結果として日本の教育水準が相対的に下がる可能性があるという。



さらに、SNS戦略については「フォロワーを増やすな」という独自の理論を展開。フォロワーの「量より質」を重視し、質の高いコミュニティを形成することがビジネスにおいて重要だと語った。



最後に、今後の投資先として「最近だと話題になっているのはゴールドですよね」と言及。金価格が上昇すると銀の価格も追随して上がりやすい傾向があるとしつつも、「銅も同じなのかというと、また別の話になってくる。安易な情報に流されず、多角的な分析を行う必要がある」と強調し、動画を締めくくった。