この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【朗報】落ち着きのある、精神年齢の高い人の特徴7選／不満を人にぶつけないタイプとは？」と題した動画を公開。多くの人が人間関係において「楽しい人」を選びがちだが、関係を長続きさせるためには「落ち着きのある人」を選ぶことが重要であると解説した。



Ryota氏は冒頭で、人間関係で安心感を得るためには「いかにマイナス面が少ないか」が重要だと指摘する。その指標となるのが「落ち着き」であり、これが長期的な関係を築く上での鍵になるという。



氏が落ち着きのある人を勧める理由の一つは、「冷静な話し合いができる」ことだ。長い付き合いでは必ず問題や不満が発生するが、その際に感情的な喧嘩や犯人探しに陥るのではなく、問題解決に向けた建設的な対話ができることが関係継続に不可欠だと説明する。「話し合えるって大事なことじゃないですか。話し合えるとトラブルが発生しても解決しやすくなるんですよ」とRyota氏は語る。



また、落ち着きのある人は「ネガティブを強めない」という利点もある。人間の脳には、相手の感情が伝播する「ミラーニューロン」という機能がある。そのため、常に焦っていたりネガティブな発言を繰り返す人と一緒にいると、自分まで不安な気持ちになってしまう。一方で、落ち着いた人といると、その冷静さが伝わり、こちらも穏やかな気持ちでいられるのだ。



さらに、落ち着いている人は精神年齢が高く、「感情をぶつけない」傾向があるという。人間は成長過程で、自身の感情を客観視し、コントロールする方法を学ぶ。感情に飲まれてすぐ怒ったり泣いたりするのは、精神的に幼い証拠ともいえる。落ち着きのある人は感情のコントロールができるため、理不尽に感情をぶつけられることがなく、安心して付き合えるのだ。



動画ではこの他にも、「自慢やマウントをされにくい」「人間関係の亀裂が入りにくい」といった、落ち着きのある人が持つ多くの利点が解説されている。刺激的な楽しさだけでなく、長期的な安心感という視点から「落ち着き」を軸に人間関係を見つめ直すことは、より豊かな人生を送るためのヒントになるだろう。