有馬記念の公開枠順抽選会

中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。ジャパンカップでスタート直後に落馬競走中止となったアドマイヤテラ（牡4、友道）は7枠13番に。継続騎乗の名手の言葉に、会場もネットも笑いが止まらなかった。

前走のジャパンカップは、スタート直後に川田将雅が落馬して競走中止となったアドマイヤテラ。だが、馬自身はレースを続け、世界レコードで決着したハイレベルな一戦で、トップでゴールを駆け抜けていた。

この日の枠順抽選会では7枠13番に決定した。有馬記念でも継続騎乗となる川田は、その時点で残っていた中で最も外の枠を引き当てた友道師に対し、「素晴らしい枠を引いていただきました」と笑顔で皮肉たっぷり。さらに意気込みを問われると「2歩目でつまずかないようにしたいと思います」とコメントし、会場は笑いに包まれた。もちろん、X上の競馬ファンも同様だ。

「クッソ吹いたwww」

「面白すぎる」

「笑いをとって帰る川田」

「自虐に走る将雅さんがおもしろすぎ」

「川田さんキレッキレで笑うwwwwww」

アドマイヤテラは父レイデオロ、母アドマイヤミヤビ（母の父ハーツクライ）の血統で通算11戦5勝。



（THE ANSWER編集部）