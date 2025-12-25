【Ray㋲・中川紅葉】が熱演♡ 読者が選ぶ“ラブソング”をもとに紡いだ『君との時間』

人肌恋しくなる季節といえば、冬。そこで今回は、Ray㋲・中川紅葉が“両思いの多幸感”をテーマに、Ray読者が選ぶラブソングをもとに紡いだ「冬の恋物語」を熱演しました。SpotifyのRayオリジナルプレイリストとともに、楽しんで♡

みんなが選んでくれたラブソングBESTをまとめたSpotifyのRayオリジナルプレイリストとともに、楽しんで。

Ray読者が選ぶ、ラブソングをもとに紡いだ3つの物語。両想いの多幸感も、片思いのドキドキと切なさ、持て余してしまうような失恋の悲しみをRayモデルたちがそれぞれ熱演しました。

中川紅葉「君との時間」

つきあって2年目のカップルの幸せの瞬間は、ふたりで過ごす何気ない日常。特別だけどふつうな日々に、ふと未来を想像する彼氏目線で語るラブストーリー

朝起きたら朝食ができている生活に、ほんの少し憧れはある。でも、まだ眠そうに布団に丸まる君の寝顔を見て、今日はなにしようかって考える時間が実は幸せ。

くだらないことで笑って、からかって怒った顔も、ごはんを頬ばる癖も。コロコロ変わる君の表情は見てて飽きなくて、そんな些細な日常のシーンは僕のなかに降り積もっていく。

洗濯物かごを持ってパタパタ動き回る君をソファから眺めて、同棲したらこんな毎日になるのかな……そう浮かんだ言葉は、まだ言葉にはできなくて、いつかはって心に誓う。

これからずっと一緒にいるから、すれ違いや、憂鬱なムードが僕たちを包むかもしれない。ケンカしたらベタだけど、ごめんねと手を握って仲直りしよう。

忘れたくない君をすべて、写真に残せたらいいのに。