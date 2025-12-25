会席料理と相撲を同時に満喫！東京・銀座に開業する“相撲エンタテインメントショーレストラン”をレポート
2026年1月7日(水)、東京・銀座に、訪日観光客向けの相撲エンタテインメントショーレストラン「THE SUMO LIVE RESTAURANT 日楽座 GINZA TOKYO」が開業。
【写真】会場で用意される、天丼やちゃんこ鍋といった上質な和食会席
開業に先駆け、2025年12月19日にプレス向け内覧会が実施された。本記事ではその様子をレポートする。
■大阪で人気の“没入型相撲ショー”が東京上陸！
「THE SUMO LIVE RESTAURANT」は、2024年5月、大阪・なんばに1号店が誕生。同所は、音・光・映像を駆使した全編英語の相撲ショーと日本の“弁当文化”が同時に楽しめるとあって、開業から約1年半で5万人以上が来場するという盛況ぶりだ。
運営会社である阪神コンテンツリンク 支配人の由井園元伸さんは、「全編英語のショーなので、特に英語圏の方々に人気です。力士の躍動感を見て、大変喜んでいただいております」と胸を張る。
日本政府観光局(JNTO)によれば、訪日外国人旅行者数は2025年1月から9月までの累計で前年同期比17.7％増の3165万500人となり、過去最速で3000万人を突破。ますます日本へのインバウンド旅行ニーズが高まるなか、今回オープンするのが国内2号店目となる「THE SUMO LIVE RESTAURANT 日楽座 GINZA TOKYO」だ。
1号店と異なる点が、“上質な会席料理”の提供。日本の伝統文化、相撲と和食の魅力を五感で体験できる、新たなランドマークとなることを目指す。
公演プログラムは2時間となっており、まずは和食会席からスタート。内覧会では、天丼やちゃんこ鍋が楽しめる「日楽座会席」が振る舞われた。天ぷらは、江戸時代に庶民から親しまれた江戸前料理の代表格ということでメニュー入りしたそう。ちゃんこ鍋は、“相撲部屋の食文化を紹介する”という意図から用意されている。
そのほか、外国人に人気のウナギや和牛ステーキも提供予定。料理長の田口達也さんは「旬の食材も使いながら、江戸の心意気を伝えていきたい」と話した。
■相撲観戦初心者でも楽しめる演出に
約45分間、食事を満喫したら、残りの時間で相撲の“心・技・体”を軸とした没入体験へ。ここでは、音・光・映像を駆使して空間を演出しており、“心”では相撲の稽古を紹介し、“技”ではルールを解説。全編英語ではあるが、プロジェクターにイラストが映し出されており、相撲観戦の初心者でも非常にわかりやすい内容となっていた。
また、取組観戦タイムの“体”の時間は、落語家が務めるMCも相まって会場の熱気がぐんぐん上昇。トーナメント式の真剣勝負は迫力満点で、元大相撲力士たちによる圧倒的なパフォーマンスが息遣いも伝わるほどの近さで見られ、貴重な体験ができた。
取組観戦のあとは、観客参加型の「相撲チャレンジ」と、記念撮影も実施。最後に、出演力士のMATSUさん(松本豊/現役時代は錣山部屋に所属し、四股名は彩尊光)は、「お客様に最高の思い出を作って楽しんでいただけるよう、東京でも頑張りたいと思います！」とアピールしていた。
1月7日(水)に開業する「THE SUMO LIVE RESTAURANT 日楽座 GINZA TOKYO」。上質な食事と大迫力の相撲ショーで、特別な思い出を作ってみてはいかがだろうか。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
