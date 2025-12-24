競馬ファンでなくても楽しめると思う「競馬場（地方競馬）」ランキング！ 「帯広競馬場」を抑えた1位は？【2025年調査】
娯楽があふれる現代においても競馬場は特別な場所であり続けています。世代を超えた人々が同じレースに一喜一憂し、興奮と感動を共有できる場所はそう多くありません。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「競馬場に関するアンケート」を実施しました。その中から、競馬ファンでなくても楽しめると思う「競馬場（地方競馬）」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「場内には地元グルメも多く、観光施設としての魅力も強い」（40代男性／大阪府）、「ばんえい競馬がユニークで観光感覚でも十分楽しめるから」（20代女性／東京都）、「ばんえい競馬という珍しいスタイルがあり、観光的にも話題性が高く、競馬初心者でも楽しめる」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「私は競馬場のグルメもとても好きなのですが、大井競馬場は幅広いジャンルの飲食店が出店しているので、競馬だけではなくグルメスポットとしても楽しめると思います」（40代女性／東京都）、「イルミネーションの中を馬が走る演出は、競馬を知らなくても綺麗で楽しめると思うから」（20代女性／東京都）、「アニメやゲームのコラボもあるので華やかだと思います」（40代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：帯広競馬場／51票北海道帯広市にある帯広競馬場は、世界で唯一の「ばんえい競馬」を開催していることで有名です。ばんえい競馬とは、巨大なソリを引いた馬が、騎手と共に2つの障害が設けられた直線コースを走破する迫力満点のレース。馬体重が1トン近くにもなる大型のばん馬が、重いソリを引いて障害に挑む姿は、競馬ファンでなくとも圧倒される魅力があります。広大な敷地内には、グルメを楽しめる施設や馬とのふれあいイベントなども充実しており、家族連れでも楽しめるスポットです。
1位：大井競馬場／89票東京都品川区に位置する大井競馬場は、「東京シティ競馬（TCK）」の愛称で親しまれる南関東競馬の拠点です。その最大の特徴は、都心にありながらナイター競馬「トゥインクルレース」を開催している点。きらびやかにライトアップされたコースを馬たちが駆け抜ける様子はロマンチックで、デートや仕事帰りのレジャーとしても人気があります。広々とした観覧席やさまざまな飲食店、イベントスペースなども充実していて、洗練された雰囲気の中でレース観戦やグルメを楽しむことができます。
