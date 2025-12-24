この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】最終回直後ドラマ考察 最大の謎が判明！ 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『良いことと悪いこと』で最大の謎とされてきた、新木優子演じる猿橋園子がなぜタイムカプセル掘り起こし会（同窓会）に参加したのか、その理由について解説した。



視聴者の間で最大の謎とされてきたのは、猿橋園子の行動理由である。動画では、「良い思い出がない鷹里小6年1組の会に、なぜやってきたのか？」と問いを提示。過去にとらわれない性格として描かれていた園子が、なぜ今さら同窓会に参加したのかという疑問は、多くの憶測を呼んでいた。



この謎の答えは、園子を演じた俳優の新木優子氏が自身のInstagramで明かしていた。動画ではその投稿内容を引用し、園子の決意を解説。「同窓会に行く決意をした園子。きっと自分の努力を自分自身で認めてあげたい、そして努力してきた自分を見返してやりたい。そんな気持ちを持って行った同窓会だったんだなあ」と説明。園子の行動は、誰かに誘導されたわけではなく、過去を乗り越え、成長した自分を認めるための自発的な決断であったことが示された。



この結論から、動画では映画化やシーズン2といった続編の可能性について考察を展開。その根拠として、同じく日テレの考察系ドラマ『あなたの番です』の劇場版が「パラレルワールド」を描いたことを挙げる。園子が同窓会に行くか行かないかの選択が、物語の大きな分岐点となった。もしもあの時、園子が違う行動を取っていたらどうなっていたかという「ifの世界」を描くことで、続編が制作される可能性があると指摘した。ほんの少しの感情の持ち方で未来が分岐していくという考え方は、新たな物語を生む土壌となり得る。



一方で、動画では『良いことと悪いこと』が単なる「考察ドラマ」の枠組みにとどまらない点にも触れている。いじめという重いテーマを扱いながら、最終回ではしっかりとテーマを伝える内容になっていたと分析。謎解きだけでなく、登場人物たちの内面的な成長や社会的な問題提起を描いたことが、このドラマの深みであるとした。



園子の行動理由が、彼女自身の内面的な成長にあったという事実は、物語に一層の深みを与えた。ミステリーの解決とともに示された人間ドラマの結末は、視聴者に強い印象を残した。さらに、『あなたの番です』の例から想起されるパラレルワールドの可能性は、今後の展開への期待を抱かせるものとなっている。