太陽でも、コンセントでも速い。70分充電のDJI製ポータブル電源が53%オフ
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。
現在、家庭用コンセントから約70分でフル充電でき、家庭からアウトドア、防災まで大活躍する、DJI（ディージェイアイ）の「Power 1000」がお得に登場しています。
約70分でフル充電。使いたいときに間に合うDJIのポータブル電源「Power 1000」が53％オフのスペシャルプライス！
DJI（ディージェイアイ）の「Power 1000」は、約70分でフル充電できるスピード感と、4000回使える長寿命バッテリーを備えたポータブル電源です。家庭からアウトドア、災害対策まで幅広く対応する1台が53％オフのスペシャルプライスで販売中です。
1024Whの大容量バッテリーを搭載したポータブル電源「Power 1000」の最大の特長は、家庭用コンセントから約70分でフル充電できる高速充電性能です。ポータブル電源は「充電に時間がかかる」という弱点がありましたが、本機はその常識を覆しています。
急な外出や天候の変化、防災用途など、思い立ったタイミングですぐ使えるのは大きなアドバンテージ。充電待ちによるストレスを減らし、電源をより“実用品”として扱える設計が◎です。
4000回使える長寿命。シーンを選ばない万能さ
バッテリーには、電気自動車でも採用されるLFP（リン酸鉄リチウム）バッテリーを使用。約4000回の充放電サイクルに対応し、長期間の使用を前提とした安心感があります。
家庭でのバックアップ電源、キャンプや車中泊などのアウトドア、さらには災害時の非常用電源まで、1台で“全部対応”できる汎用性も魅力。
2つのUSB-C出力ポート（最大140W）を備え、スマートフォンや16インチのMacBook Pro、折り畳み式自転車のバッテリーなど幅広い機器を充電できる点も嬉しいポイントです。
「Power 1000」は、約70分フル充電と4000回使えるリン酸鉄リチウムバッテリーを備えた高耐久モデル。日常から非常時までカバーする頼れるポータブル電源が53％オフのスペシャルプライスで購入できる、このチャンスをお見逃しなく！
なお、上記の表示価格は2025年12月24日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」