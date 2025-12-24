「すご！」「豪華」元日本代表守護神×フランスの伝説！ 川島永嗣と世界的レジェンドの２ショットが話題「アーセナルの黄金期を支えた選手」
ジュビロ磐田に所属する元日本代表GK川島永嗣が12月23日、自身のインスタグラムを更新。世界的レジェンドとの豪華な２ショットを公開し、反響を呼んでいる。
川島は「素晴らしい出逢い。素晴らしい時間」との言葉を添え、元フランス代表のパトリック・ヴィエラ氏との写真をアップロード。そこには、肩を寄せ合いながら笑顔を浮かべる２人の姿が収められており、穏やかな雰囲気と特別な時間を感じさせる一枚となっている。
この投稿にはファンからも「すご！！」「ビエラさん！！この世代のフランス代表が大好きでした」「お二人ともずっと変わらず格好いいです」「すごい豪華」「アーセナルの黄金期を支えた選手の一人」といった驚きの声が相次いだ。
ヴィエラ氏は、1990年代後半から2000年代にかけて世界最高峰のMFとして君臨した名選手だ。アーセナルでは主将としてリーグ戦で無敗優勝を成し遂げるなど、３度のプレミアリーグ制覇に貢献。フランス代表としても98年W杯優勝、2000年EURO制覇を経験した。
その後はインテルやマンチェスター・シティなどでもプレーし、引退後は指導者としても活躍。ニースやクリスタル・パレスの監督を歴任するなど、ピッチ内外で確かな足跡を残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すごすぎる２ショット！ 川島永嗣とヴィエラが笑顔の共演
川島は「素晴らしい出逢い。素晴らしい時間」との言葉を添え、元フランス代表のパトリック・ヴィエラ氏との写真をアップロード。そこには、肩を寄せ合いながら笑顔を浮かべる２人の姿が収められており、穏やかな雰囲気と特別な時間を感じさせる一枚となっている。
ヴィエラ氏は、1990年代後半から2000年代にかけて世界最高峰のMFとして君臨した名選手だ。アーセナルでは主将としてリーグ戦で無敗優勝を成し遂げるなど、３度のプレミアリーグ制覇に貢献。フランス代表としても98年W杯優勝、2000年EURO制覇を経験した。
その後はインテルやマンチェスター・シティなどでもプレーし、引退後は指導者としても活躍。ニースやクリスタル・パレスの監督を歴任するなど、ピッチ内外で確かな足跡を残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すごすぎる２ショット！ 川島永嗣とヴィエラが笑顔の共演