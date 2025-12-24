HANA CHIKA・MOMOKA・KOHARUが『かまいガチ』初参戦！自らの恋愛観を盛り込んだイケメンマインドも発動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAのCHIKA、MOMOKA、KOHARUが、12月24日放送の『かまいガチ』に初参戦する。

■HANAメンバーが“ここでしか見られない姿”を露呈！

CHIKA、MOMOKA、KOHARUは、特定のミッションを達成したらその場で、ガチで帰宅できる大好評企画『達成したら即帰宅するねん』に挑む。

クリスマスイブを盛り上げるべく、キュートなサンタ帽をかぶって登場したHANAメンバーは、即帰宅バトルへの気合も十分！ 「母が実家から来てくれているので、早く帰りたい」（KOHARU）など、それぞれ前のめりで勝利を誓う。

そんな彼女たちを迎え撃つのは、かまいたち、そして芸能界一と言っても過言ではないほどHANAのことが大好きな屋敷裕政（ニューヨーク）。ゴキゲンなトナカイ・カチューシャを着用し、意気揚々と参戦した彼らは1秒でも長く、HANAメンバーの帰宅を阻止することができるのか？ 絶対に負けられない聖夜のガチバトルの行方は？

クリスマスイルミネーションにも負けない鮮やかな火花を散らし、次々とミッションに挑んでいく面々。そんな中、勝負は“聖なる夜らしからぬ（!?）絶叫が鳴りやまない大接戦”に発展。ほんのちょっとでもはみ出したら失敗認定――遠く離れた枠内に向けてソリを押し出し、一発駐車できたら即帰宅となる激ムズ・ミッションでは、山内の咆哮が鳴り響くことに！ これは歓喜の奇跡か、はたまた絶望の悲劇か!? 2022年カタールＷ杯での「三笘（薫）の1ミリ」ならぬ、「山内の逆1ミリ」が物議を醸し…。

さらに敵味方関係なく、ちまたで話題の“HANA円陣”を組み、気合を入れ直す出演者一同に、容赦なき新局面。なんとMOMOKAが身をよじらせ、悲鳴を上げる事態も続発してしまう。

まさかの展開が次から次へと押し寄せる今回のバトル。はたして最初にミッションを達成し、帰宅できるのは誰なのか!? そして、最後まで居残り、“ギリ放送できるプチ暴露をする”という罰ゲームを食らう人物とは一体…。最後の一戦まで予測不能――波乱続きのバトルから目が離せない。

ここでしか見られないHANAメンバーの貴重な姿もあらわになる。何を隠そう、濱家のファンだというCHIKA。濱家本人がその事実を明かすと、思わずはにかみ、乙女モードに！

さらに、「あっち向いてホイ」の勝ち抜きミッションでは、濱家との1対1の勝負に高揚。KOHARUが「好きな人と遊んでるみたい（笑）」とツッコめば、MOMOKAも「もう一緒に帰っちゃえばいいんじゃない？」とニヤニヤ。当のCHIKAも笑顔満開で「うん、そうだね。頑張ろ！」と、さらにテンションを上げ…！

そんなHANAメンバーが、今夜は勝負の最中に“三人三様の尊いイケメンマインド”も発動。自らの恋愛観も盛り込んだ言動で、視聴者をときめかせる。

■番組情報

テレビ朝日系24局『かまいガチ』

12/24（水）23:15～23:45 ※一部地域を除く

■リリース情報

2026.01.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Cold Night」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「Cold Night」

