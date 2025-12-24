2025年本当においしかった“ホテルのスイーツビュッフェ”ランキング！ウェスティンホテル東京など、Youtuberモチ子さんおすすめ
◆2025年本当においしかった“ホテルのスイーツビュッフェ”ランキング！ウェスティンホテル東京など、Youtuberモチ子さんおすすめ
画像：ウェスティンホテル東京
季節の果物を使って仕立てるケーキ、きらきらと輝く宝石のようなタルト…、味と見た目で心ときめかせてくれるスイーツビュッフェ。そこで、YouTube「ビュッフェラボ」を主宰するビュッフェオタクのモチ子さんに、2025年“本当においしかったスイーツビュッフェ”を教えてもらいました。
ライブ感を楽しめる、高級スイーツが味わえるなど、モチ子さんがTOP4に選んだのは？ さらに、いちごがテーマのビュッフェも。
年間50回以上ビュッフェに通い、ビュッフェ専門のYouTubeチャンネル「東京ビュッフェラボ」を配信しているモチ子さん。訪れたビュッフェでは、いつもほぼすべての料理を実食しているという、まさにビュッフェを知り尽くしたプロフェッショナル。
今回はそんなモチ子さんに、本当においしかった“ホテルのスイーツビュッフェ”を紹介してもらいました。
◆第4位 ガーデンラウンジ／ホテルニューオータニ（東京）
高級スイーツと個性派サンドイッチを好きなだけ。日本を代表する名門ホテルのスイーツビュッフェ
第4位に選んだのは、ホテルニューオータニ（東京）の「ガーデンラウンジ」。
「高級スイーツといったら、ホテルニューオータニのビュッフェですよね。2025年は、いちごとあまおう、マンゴーとメロン、栗とぶどうのフェアを訪れました。フェアが開催されるごとに、その季節ならではのスイーツを堪能できるのが魅力的なんです」とモチ子さん。
珠玉のスイーツがそろう中で、お気に入りを聞いてみると、「スーパーメロンショートケーキが大好きです。こちらは、糖度14度以上のジューシーなメロンが主役の一品。普通のショートケーキとはまったく違うんです。甘いメロン、ふわふわのスポンジ、きめ細やかな生クリームが重なり合い、まるで果物そのものを食べているかのような贅沢さ。毎回夢中になってしまいます」
そのほか、王道の「ストロベリーショートケーキ」「オペラ レジェール」や、プラントベースの「豆乳バスクチーズケーキ」、和スイーツの「新 edo みたらし団子」など、幅広いデザートがラインナップしています。
また、塩気のある料理も充実。「ガーデンラウンジは、サンドイッチも絶品です。ポークカツサンドやローストビーフ＆レタスサンドなどの定番から、焼き鳥サンド、だし巻きたまごサンドといった個性派も。どれも手が込んでいておいしいんですよ。そして、ホテルらしさを感じるのが、本格的な味わいのカレー。カレーソースは奥深いコクがあり、こだわりを感じられます」
3月31日（火）までは、「スーパースイーツビュッフェ2026 〜いちご＆あまおうスイーツ〜」を開催。スーパーシリーズを代表する「新スーパーあまおうショートケーキ」をはじめ、「あまおうタルト」「あまおうゼリー」など、極上のいちどスイーツを堪能して。
ガーデンラウンジ／ホテルニューオータニ（東京）
プラン名：スーパースイーツビュッフェ2026 〜いちご＆あまおうスイーツ〜
開催期間：2025/12/1（月）〜2026/3/31（火）
提供時間：平日11:30〜／12:00〜／13:30〜／14:00〜、土・日・祝11:30〜／12:00〜／13:30〜／14:00? ※各90分制
料金：【大人】平日7,500円、子供（4〜12歳）4,200円【土・日・祝】大人9,000円、子供（4〜12歳）4,200円
備考：Webサイトより事前予約制
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
◆第3位 オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
オリジナルのパフェ作り＆タイムサービスも！エンタメ感あふれるスイーツビュッフェに進化
続いて、第3位となったのが、京王プラザホテルの「オールデイダイニング 樹林」。モチ子さんが訪れたのは、「ストロベリースイーツブッフェ」「オータムスイーツブッフェ」のふたつ。
今年の1月、かなりひさしぶりに訪れたそうなのですが、驚いたことがいくつもあったのだそう。「オーダービュッフェから、ビュッフェ形式に変わっていてびっくり。そして、ビュッフェではあまり見かけない、本格的なかき氷が提供されていたんです。ふわふわの氷にいちごのエスプーマがかけられていて、口の中でとろけていく感覚が最高でした」
そのほかの驚きポイントも教えてもらうと、「タイムサービスもあって、このときは、フォンダンショコラやバニラスフレなど、焼きたてのスイーツがいただけました。自分でパフェを作れるコーナーまであり、エンタメ感のあるスイーツビュッフェに進化していたと思います！」
秋のフェアも印象に残っているとモチ子さん。「春のフェアからさらにパワーアップしていて、提供されるスイーツのサイズに圧倒されてしまいました。もうとにかくビッグサイズで満足度が高いんです」
「それ以外にも、ホテルのオリジナルアイスを使ったアフォガードもおいしかったです。エスプレッソもこだわっていて、アドバンスド・コーヒーマイスターの方が監修したものだとか。なめらかで濃厚なバニラアイスとほろ苦いコーヒーの相性がよくて、コーヒー好きとしては本当に幸せでした」
「行くたびに進化を続けている、オールデイダイニング 樹林。来年も楽しみにしています」と絶賛です。1月15日（木）からは、前回大好評だった「ストロベリースイーツブッフェ」を再び開催。「ストロベリーフランベ?」「絞りたてストロベリーモンブラン?」など、ライブ感あふれるメニューも。モチ子さんがおすすめする「クラフトパフェ」に加えて、「クラフトクレープ」も新登場しているので、こちらもお楽しみに。
オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
プラン名：ストロベリースイーツブッフェ
開催期間：2026/1/15（木）〜5/6（水・休）
提供時間：平日14:00〜16:00／14:30〜16:30、土・日・祝15:00〜17:00／15:30〜17:30 ※ドリンクは30分前ラストオーダー
料金：【平日】大人6,000円〜、子供（4歳〜小学生）4,000円【土日祝日】大人6,300円〜、子供（4歳〜小学生）4,000円 ※3歳以下無料
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
◆第2位 Allday Dining Parade／ヒルトン横浜
最高のおいしさと麗しのビジュアルに心ときめく。上質スイーツが勢揃いするビュッフェ
モチ子さんが第2位に選んだのは、ヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」。デザートの美しさやかわいさといったビジュアル面に加えて、“ちゃんとおいしい”ことが高評価のポイントに。
「いちごのジュレをのせ、とろけるような口当たりのホワイトチョコムース、軽い食感がたまらないムラングシャンティ、生地もクリームもおいしいいちごシュークリーム…、ビュッフェでいながら、一つひとつのスイーツがしっかり印象に残るんですよね。いちごがテーマのビュッフェでは、フレッシュないちごが用意されていたのもよかったです」
また、塩気のある料理もおいしいのが魅力。「どの料理もおいしいのですが、その中でも特にお気に入りなのがカレーです。お口がリセットされて、またスイーツに戻れるのが嬉しい。価格は決して安いわけではないのですが、全体の華やかさと満足度を踏まえると、かなりお得感があると思います」とモチ子さん。
※「スイーツ＆ランチビュッフェ」のイメージ
そして、ランチビュッフェ、スイーツビュッフェが生まれ変わり、2025年12月1日より新スタイルの「スイーツ＆ランチビュッフェ」に。「おいしい幸せを、ひとつのじかんに。」をコンセプトに、シェフが目の前でカットするローストビーフや、テーブルサービスされる蒸したての飲茶、季節のデザートなどを提供。おいしい料理もデザートも一度に楽しめる贅沢なプランとなっている。
Allday Dining Parade／ヒルトン横浜
プラン名：スイーツ＆ランチビュッフェ
提供時間：11:30?15:10 ※100分制
料金：大人6,500円?、子供（6〜12歳）3,250円?
※メニューは取材時のものであり、変更となる場合があります
◆第1位 ザ・テラス／ウェスティンホテル東京
※「ストロベリーデザートブッフェ」で登場する「グラスショートケーキ」
“スイーツビュッフェの女王”と大絶賛。素材のよさを活かした極上デザートにうっとり
昨年に引き続き第1位となったのが、ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」。
「ザ・テラスは、ホテルビュッフェにはまったきっかけとなった場所なんです。今年は、『ストロベリーデザートブッフェ』と、『オータムハーベスト デザートブッフェ』に行きました」
モチ子さんが絶賛するのは、見た目の美しさと圧倒的なおいしさ。「素材のよさを活かしながら、どれも本当においしくって、食べるたびに幸せを感じてしまいます。特に秋のフェアで好きだったのが、シャインマスカットのトライフル。補充されてもすぐ売り切れる大人気ぶりで、ジューシーなマスカットとクリーム、トロピカルソースの組み合わせが最高でした」
※「ストロベリーデザートブッフェ」のイメージ
軽食も紹介してもらうと…、「京都の老舗・八代目儀兵衛のブレンド米を使ったおにぎりを味わえるんですよ。スタッフの方の手際が素晴らしく、おにぎり自体はふわっとしていながら、ちゃんと握られていてびっくりしてしまいました。また、名物のくるみ入り担々麺もぜひ食べてほしいです。濃厚なスープがたまりません」
隠れた名品もあり、それがスイーツビュッフェに欠かせないそう。「漬物コーナーの梅干しが想像以上に酸っぱくて、お口直しにとってもおすすめです」とモチ子さん。
クリスマス明けの12月26日（金）からは、待望の「ストロベリーデザートブッフェ」がスタート。大人気の「グラスショートケーキ」のほか、1月・2月限定で「苺のタルト」「苺とアサイーのヨーグルトフール」、3月・4月限定で「ビクトリアケーキ」「苺とオレンジのタルトシブースト」が楽しめる。
モチ子さんが、“スイーツビュッフェの女王”と賞賛する「ザ・テラス」に足を運んでみては？
ザ・テラス／ウェスティンホテル東京
プラン名：ストロベリーデザートブッフェ
開催期間：2025/12/26（金）?2026/4/30（木） ※平日限定
提供時間：15:00?17:00（LO16:30） ※90分制
料金：大人7,000円（税・サ込）、子供3,500円（税・サ込）
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
画像：ウェスティンホテル東京
季節の果物を使って仕立てるケーキ、きらきらと輝く宝石のようなタルト…、味と見た目で心ときめかせてくれるスイーツビュッフェ。そこで、YouTube「ビュッフェラボ」を主宰するビュッフェオタクのモチ子さんに、2025年“本当においしかったスイーツビュッフェ”を教えてもらいました。
年間50回以上ビュッフェに通い、ビュッフェ専門のYouTubeチャンネル「東京ビュッフェラボ」を配信しているモチ子さん。訪れたビュッフェでは、いつもほぼすべての料理を実食しているという、まさにビュッフェを知り尽くしたプロフェッショナル。
今回はそんなモチ子さんに、本当においしかった“ホテルのスイーツビュッフェ”を紹介してもらいました。
◆第4位 ガーデンラウンジ／ホテルニューオータニ（東京）
高級スイーツと個性派サンドイッチを好きなだけ。日本を代表する名門ホテルのスイーツビュッフェ
第4位に選んだのは、ホテルニューオータニ（東京）の「ガーデンラウンジ」。
「高級スイーツといったら、ホテルニューオータニのビュッフェですよね。2025年は、いちごとあまおう、マンゴーとメロン、栗とぶどうのフェアを訪れました。フェアが開催されるごとに、その季節ならではのスイーツを堪能できるのが魅力的なんです」とモチ子さん。
珠玉のスイーツがそろう中で、お気に入りを聞いてみると、「スーパーメロンショートケーキが大好きです。こちらは、糖度14度以上のジューシーなメロンが主役の一品。普通のショートケーキとはまったく違うんです。甘いメロン、ふわふわのスポンジ、きめ細やかな生クリームが重なり合い、まるで果物そのものを食べているかのような贅沢さ。毎回夢中になってしまいます」
そのほか、王道の「ストロベリーショートケーキ」「オペラ レジェール」や、プラントベースの「豆乳バスクチーズケーキ」、和スイーツの「新 edo みたらし団子」など、幅広いデザートがラインナップしています。
また、塩気のある料理も充実。「ガーデンラウンジは、サンドイッチも絶品です。ポークカツサンドやローストビーフ＆レタスサンドなどの定番から、焼き鳥サンド、だし巻きたまごサンドといった個性派も。どれも手が込んでいておいしいんですよ。そして、ホテルらしさを感じるのが、本格的な味わいのカレー。カレーソースは奥深いコクがあり、こだわりを感じられます」
3月31日（火）までは、「スーパースイーツビュッフェ2026 〜いちご＆あまおうスイーツ〜」を開催。スーパーシリーズを代表する「新スーパーあまおうショートケーキ」をはじめ、「あまおうタルト」「あまおうゼリー」など、極上のいちどスイーツを堪能して。
ガーデンラウンジ／ホテルニューオータニ（東京）
プラン名：スーパースイーツビュッフェ2026 〜いちご＆あまおうスイーツ〜
開催期間：2025/12/1（月）〜2026/3/31（火）
提供時間：平日11:30〜／12:00〜／13:30〜／14:00〜、土・日・祝11:30〜／12:00〜／13:30〜／14:00? ※各90分制
料金：【大人】平日7,500円、子供（4〜12歳）4,200円【土・日・祝】大人9,000円、子供（4〜12歳）4,200円
備考：Webサイトより事前予約制
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
◆第3位 オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
オリジナルのパフェ作り＆タイムサービスも！エンタメ感あふれるスイーツビュッフェに進化
続いて、第3位となったのが、京王プラザホテルの「オールデイダイニング 樹林」。モチ子さんが訪れたのは、「ストロベリースイーツブッフェ」「オータムスイーツブッフェ」のふたつ。
今年の1月、かなりひさしぶりに訪れたそうなのですが、驚いたことがいくつもあったのだそう。「オーダービュッフェから、ビュッフェ形式に変わっていてびっくり。そして、ビュッフェではあまり見かけない、本格的なかき氷が提供されていたんです。ふわふわの氷にいちごのエスプーマがかけられていて、口の中でとろけていく感覚が最高でした」
そのほかの驚きポイントも教えてもらうと、「タイムサービスもあって、このときは、フォンダンショコラやバニラスフレなど、焼きたてのスイーツがいただけました。自分でパフェを作れるコーナーまであり、エンタメ感のあるスイーツビュッフェに進化していたと思います！」
秋のフェアも印象に残っているとモチ子さん。「春のフェアからさらにパワーアップしていて、提供されるスイーツのサイズに圧倒されてしまいました。もうとにかくビッグサイズで満足度が高いんです」
「それ以外にも、ホテルのオリジナルアイスを使ったアフォガードもおいしかったです。エスプレッソもこだわっていて、アドバンスド・コーヒーマイスターの方が監修したものだとか。なめらかで濃厚なバニラアイスとほろ苦いコーヒーの相性がよくて、コーヒー好きとしては本当に幸せでした」
「行くたびに進化を続けている、オールデイダイニング 樹林。来年も楽しみにしています」と絶賛です。1月15日（木）からは、前回大好評だった「ストロベリースイーツブッフェ」を再び開催。「ストロベリーフランベ?」「絞りたてストロベリーモンブラン?」など、ライブ感あふれるメニューも。モチ子さんがおすすめする「クラフトパフェ」に加えて、「クラフトクレープ」も新登場しているので、こちらもお楽しみに。
オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
プラン名：ストロベリースイーツブッフェ
開催期間：2026/1/15（木）〜5/6（水・休）
提供時間：平日14:00〜16:00／14:30〜16:30、土・日・祝15:00〜17:00／15:30〜17:30 ※ドリンクは30分前ラストオーダー
料金：【平日】大人6,000円〜、子供（4歳〜小学生）4,000円【土日祝日】大人6,300円〜、子供（4歳〜小学生）4,000円 ※3歳以下無料
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります
◆第2位 Allday Dining Parade／ヒルトン横浜
最高のおいしさと麗しのビジュアルに心ときめく。上質スイーツが勢揃いするビュッフェ
モチ子さんが第2位に選んだのは、ヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」。デザートの美しさやかわいさといったビジュアル面に加えて、“ちゃんとおいしい”ことが高評価のポイントに。
「いちごのジュレをのせ、とろけるような口当たりのホワイトチョコムース、軽い食感がたまらないムラングシャンティ、生地もクリームもおいしいいちごシュークリーム…、ビュッフェでいながら、一つひとつのスイーツがしっかり印象に残るんですよね。いちごがテーマのビュッフェでは、フレッシュないちごが用意されていたのもよかったです」
また、塩気のある料理もおいしいのが魅力。「どの料理もおいしいのですが、その中でも特にお気に入りなのがカレーです。お口がリセットされて、またスイーツに戻れるのが嬉しい。価格は決して安いわけではないのですが、全体の華やかさと満足度を踏まえると、かなりお得感があると思います」とモチ子さん。
※「スイーツ＆ランチビュッフェ」のイメージ
そして、ランチビュッフェ、スイーツビュッフェが生まれ変わり、2025年12月1日より新スタイルの「スイーツ＆ランチビュッフェ」に。「おいしい幸せを、ひとつのじかんに。」をコンセプトに、シェフが目の前でカットするローストビーフや、テーブルサービスされる蒸したての飲茶、季節のデザートなどを提供。おいしい料理もデザートも一度に楽しめる贅沢なプランとなっている。
Allday Dining Parade／ヒルトン横浜
プラン名：スイーツ＆ランチビュッフェ
提供時間：11:30?15:10 ※100分制
料金：大人6,500円?、子供（6〜12歳）3,250円?
※メニューは取材時のものであり、変更となる場合があります
◆第1位 ザ・テラス／ウェスティンホテル東京
※「ストロベリーデザートブッフェ」で登場する「グラスショートケーキ」
“スイーツビュッフェの女王”と大絶賛。素材のよさを活かした極上デザートにうっとり
昨年に引き続き第1位となったのが、ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」。
「ザ・テラスは、ホテルビュッフェにはまったきっかけとなった場所なんです。今年は、『ストロベリーデザートブッフェ』と、『オータムハーベスト デザートブッフェ』に行きました」
モチ子さんが絶賛するのは、見た目の美しさと圧倒的なおいしさ。「素材のよさを活かしながら、どれも本当においしくって、食べるたびに幸せを感じてしまいます。特に秋のフェアで好きだったのが、シャインマスカットのトライフル。補充されてもすぐ売り切れる大人気ぶりで、ジューシーなマスカットとクリーム、トロピカルソースの組み合わせが最高でした」
※「ストロベリーデザートブッフェ」のイメージ
軽食も紹介してもらうと…、「京都の老舗・八代目儀兵衛のブレンド米を使ったおにぎりを味わえるんですよ。スタッフの方の手際が素晴らしく、おにぎり自体はふわっとしていながら、ちゃんと握られていてびっくりしてしまいました。また、名物のくるみ入り担々麺もぜひ食べてほしいです。濃厚なスープがたまりません」
隠れた名品もあり、それがスイーツビュッフェに欠かせないそう。「漬物コーナーの梅干しが想像以上に酸っぱくて、お口直しにとってもおすすめです」とモチ子さん。
クリスマス明けの12月26日（金）からは、待望の「ストロベリーデザートブッフェ」がスタート。大人気の「グラスショートケーキ」のほか、1月・2月限定で「苺のタルト」「苺とアサイーのヨーグルトフール」、3月・4月限定で「ビクトリアケーキ」「苺とオレンジのタルトシブースト」が楽しめる。
モチ子さんが、“スイーツビュッフェの女王”と賞賛する「ザ・テラス」に足を運んでみては？
ザ・テラス／ウェスティンホテル東京
プラン名：ストロベリーデザートブッフェ
開催期間：2025/12/26（金）?2026/4/30（木） ※平日限定
提供時間：15:00?17:00（LO16:30） ※90分制
料金：大人7,000円（税・サ込）、子供3,500円（税・サ込）
※メニューは取材時のものになり、変更となっている場合があります