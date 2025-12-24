¥¨¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Á¥ï¥·¥ó¥È¥óÀþ³«Àß¡¡2026Ç¯4·î24Æü¤«¤é½µ4±ýÉü
¥¨¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Á¥ï¥·¥ó¥È¥ó/¥À¥ì¥¹Àþ¤ò2026Ç¯4·î24Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÆüÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-9·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÈ¯¤¬13»þ´Ö45Ê¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó/¥À¥ì¥¹È¯¤¬15»þ´Ö25Ê¬¡£
ËÌÊÆÏ©Àþ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¼¡¤¤¤Ç4Ï©ÀþÌÜ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø¤Î¿·µ¬¾è¤êÆþ¤ì¤Ï31Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2¼ÒÌÜ¡£±¿¹ÒÏ©Àþ¤Ï9Ï©Àþ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
YP135¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê10¡§05¡Ë¡Á¥ï¥·¥ó¥È¥ó/¥À¥ì¥¹¡Ê10¡§50¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦Æü
YP136¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó/¥À¥ì¥¹¡Ê13¡§20¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê17¡§45+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦Æü