MLB公式が伝えた村上宗隆の支援活動

ホワイトソックスに入団した村上宗隆内野手が明かした“慈善活動”に米ファンが注目している。村上は2年3400万ドル（約53億1000万円）でホワイトソックスと合意し、22日（日本時間23日）に本拠地で入団会見。会見後に明かされた村上の献身的な取り組みに「ホワイトソックスはいい男を獲得した」とファンの称賛が集まっている。

MLBは会見後に公式X（旧ツイッター）を更新。「ホワイトソックスの入団会見を行ったあと、休暇を迎えるシカゴの街の為にムネタカ・ムラカミは何か特別なことをしたかったのだ。新怪力男は、100組の家族にセント・ジェームズ・フードパントリー（協力）の下で（1組につき）100ドル分の買い物券を寄付した。また、食糧支援を目的に（追加で）1万ドル（約156万円）を寄付した」と、村上がシカゴのファンに計2万ドル（約312万円）の慈善活動を行うことを報じた。

入団後、村上が見せた“神対応”にファンが続々反応。SNSには「一流の振る舞い」「彼のプレーをまだ見ていないのに、とてもリスペクトしている」「とても謙虚」「彼のユニホームを買う」「本物だ」「ムラカミのホワイトソックスでの初勝利」「私たちはムネのことを愛している」など、米ファンから数多くのコメントが寄せられていた。

村上は故郷の熊本が地震被害に遭った際、被災した熊本城の復旧・復元を支援するため、本塁打を放つたびに寄付を続けてきた。NPBで史上最年少で三冠王に輝き、WBCでは世界一も経験。ファンとともに数々の偉業を成し遂げてきただけに、新天地でもファンの声援を背に受け、新たな歴史を紡いでいく姿を期待したい。（Full-Count編集部）