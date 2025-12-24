「Suicaを貸したらダメ」と聞いたのですが、家族間でも規約違反？ どこまでがセーフなのか確認してみた

Suicaは、発行・運営主体であるJR東日本元が定める利用規約に基づいて提供されるサービスです。原則として、Suicaはカードを購入した本人、または記名された本人のみが使用できるとされています。つまり、Suicaは「個人単位で使うもの」という位置づけです。

特に記名式のSuicaについては、本人以外の利用や第三者への貸与・譲渡は禁止されています。無記名式の場合、誰でも使えそうに見えるため誤解される人もいるかもしれませんが、こちらも自由な貸し借りを前提としたものではありません。

たとえ家族であっても、貸す行為そのものが規約上グレー、もしくは違反となる可能性があります。



家族間なら許されるという認識は正しい？

日常的な感覚として、「家族だから大丈夫」という認識は理解できますが、規約上では家族かどうかは判断基準になっていません。本人以外が使えば、原則として同じ扱いになります。

例えば、定期券が入った記名式Suicaを家族が使った場合、本人確認ができず不正利用と判断されるリスクがあります。

また、改札を通らず買い物だけに使ったとしても、利用者本人の責任が原則です。規約上は本人以外の利用が原則認められていない一方で、日常生活では一時的な使用が起こりやすく、明確にセーフといえるケースは多くないのが実情です。



金銭面から見た貸し借りのリスク

Suicaの貸し借りで特に注意したいのが、金銭面のリスクです。Suicaのチャージ残高は、実質的に現金と同じ価値を持っています。そのため、貸した相手が紛失したり、想定以上に使用してしまったりした場合でも、取り戻すのは簡単ではありません。

また、キャッシュレス決済は支出の実感が薄れやすい特徴があります。誰が、いつ、いくら使ったのかが曖昧になると家計管理が難しくなり、無意識の支出増加につながることもあります。これは、少額決済が中心のSuicaだからこそ起こりやすい問題といえるでしょう。



トラブルを避けるための現実的な対策

規約と金銭管理の両面を考えると、Suicaは「1人1枚」を基本にするのが最も安全です。家族で利用する場合でも、それぞれ専用のカードを持つことで、規約違反や金銭トラブルのリスクを大きく下げられます。

Suicaカードの発行時には500円の預かり金が必要ですが、返却時に返金される仕組みであり、大きなコストがかかるわけではありません。したがって、「貸す」よりも「作る」ほうが合理的といえるでしょう。

例えば、子ども用のカードを用意する、立て替えが必要といった場合は別の決済手段を使うなど、ルールを前提とした使い分けが重要になります。



Suicaは非常に便利なサービスですが、その利便性はルールを守ることで成り立っています。たとえ家族間であっても安易な貸し借りは避け、個人単位で管理する意識を持つことが、結果的に金銭トラブルを防ぐことにつながります。

日々の支出を見直すきっかけとして、キャッシュレス決済の使い方を改めて確認してみましょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 Suicaに関する規約・特約

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー