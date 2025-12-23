

本日の日経平均株価は、円高は重石となるも銀行や証券などの金融株が買われ、前日比10円高の5万0412円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は46社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を引き上げたミライト・ワン <1417> [東証Ｐ]、コムシスホールディングス <1721> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＦＥシステムズ <4832> [東証Ｓ]、メイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ]、英和 <9857> [東証Ｓ]の3社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<2224> コモ 東Ｓ 食料品

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4041> 日曹達 東Ｐ 化学

<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学



<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学

<4318> クイック 東Ｐ サービス業

<4323> 日シス技術 東Ｐ 情報・通信業

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品

<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学

<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業

<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼



<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼

<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物

<6061> ユニバー園芸 東Ｓ サービス業

<6469> 放電精密 東Ｓ 機械

<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器

<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業

<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器

<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業



<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器

<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業

<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業

<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業

<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業

<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業



<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業

<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業

<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業

<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業

<9845> パーカー 東Ｓ 化学

<9857> 英和 東Ｓ 卸売業



株探ニュース

