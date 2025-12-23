　本日の日経平均株価は、円高は重石となるも銀行や証券などの金融株が買われ、前日比10円高の5万0412円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は46社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を引き上げたミライト・ワン <1417> [東証Ｐ]、コムシスホールディングス <1721> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＦＥシステムズ <4832> [東証Ｓ]、メイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ]、英和 <9857> [東証Ｓ]の3社は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学

<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業
<4323> 日シス技術　　東Ｐ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼

<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<6061> ユニバー園芸　東Ｓ　サービス業
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業

<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9619> イチネンＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9744> メイテックＧ　東Ｐ　サービス業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9857> 英和　　　　　東Ｓ　卸売業

