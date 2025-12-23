»³ÅÄÎÃ²ð¡¢°ËÌîÈø·Å¡È¹æµã»ö·ï¡É¤ò¹ðÇò¡Ä¿´ÇÛ½¸¤á¤ë¡ÖÃæÅçÍµæÆÃ¦Âà¡õÇ®°¦ÊóÆ»¡×¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¿¤¨¤¿¡ÈÀº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¡É
¡¡ÃæÅçÍµæÆ¤ÎÃ¦Âà¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤Ï¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¡Ø»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿»³ÅÄ¡£¤³¤Î»þ¡¢°ËÌîÈø¤¬ÆÍÁ³¹æµã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÍ²¬Âçµ®¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡¢°ËÌîÈø·Å¤â¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£4¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¤Î²È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃÎÇ°¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í²¬¤¬¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¹æµã¤·¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢°ËÌîÈø¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç²¶¤é¿²¼¼¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡×¤ÈÈ¯¸À¡£°ËÌîÈø¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö²á¤´¤»¤Æ¡¢»³ÅÄ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¤½¤·¤¿¤é»³ÅÄ¤¬¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©¡¡Âç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£»³ÅÄ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¿²¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÌîÈø¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¤Ê¤ó¤«ÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»³ÅÄ¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤è¡£¤â¤Ï¤ä»³ÅÄ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢»³ÅÄ¤ÎÁ°¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢»³ÅÄ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌù¹¨ÂÀ¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡¢Ìù¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤Èµã¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×°¦¤Î¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃæÅçÍµæÆ¤¬ÆÍÇ¡¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ô¤¢¤Î°ì·ï¤«¤é7¿ÍÁ´°÷·ë¹½¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î»ä¤À¤±¡©¡Õ
¡ÔÃÎÇ°¤¯¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤é¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Þ¤Ç1¥ö·î¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç3¿Í¤âµã¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢ÍµæÆ¤¯¤ó¡¢¡¢¤Û¤ó¤È²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¡Õ
¡ÔÍµæÆÈ´¤±¤Æ¤«¤éÌù¤Á¤ã¤ó¥³¥±¤¿Áé¤»Êý¤·¤Æ¤ë¤·¤Û¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡Õ
¡¡8·î28Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÃ¦Âà¡É¤·¤¿ÃæÅç¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤ÎÃ¦Âà·à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÄË¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£12·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢Ã¦Âà¸å½é¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤´¤¯³§¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¦Âà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢12·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï3Ç¯Á°¤«¤éµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÂ´¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾¸å¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬·Þ¤¨¤ëÎáÏÂ8Ç¯¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£