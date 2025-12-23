【クリスマスに】◯◯を使って絶品「フライドチキン」が作れた！

天ぷら粉で簡単サクサクフライドチキン

子どもも大人も大好きなフライドチキン。おうちで作ると、カリッと揚げたてを楽しめるのが嬉しいですね。衣に小麦粉を使うのが一般的ですが、意外に天ぷら粉もおすすめ。手間要らずでサクサクに揚がりますよ。今回は天ぷら粉で作るフライドチキンのレシピをご紹介します。

衣2度付け＆低温揚げがポイント

天ぷら粉を2度付けて衣をしっかりさせ、低温で中までじっくり火を通すのが外サクサク＆中ジューシーに仕上げるコツ。ちょっとしたポイントをおさえるだけで、お店のようなクオリティに仕上がります。

むね肉を卵液に漬けこむ

フォークで穴をあけた鶏むね肉を、卵液に1時間以上漬け込みます。





天ぷら粉をつける

天ぷら粉やスパイスを混ぜた粉をポリ袋に入れ、むね肉を入れて振ります。





衣を2度付けする

卵液→粉の手順をもう一度繰り返します。2度目の卵液は漬けこまず、さっと付けでOKですよ。





低温で揚げる

しっかり衣がついたチキンを、約160℃の低温で、10〜13分揚げて完成です。鶏肉を何度もひっくり返すと衣がはがれてしまいますので、触りすぎないようご注意を。





天ぷらをサクサクに揚げるように配合されている天ぷら粉なら、チキンもサクサク！ 天ぷらだけではなかなか減らない粉の消費にも役立ちますね。今年のクリスマスはサクサク＆ジューシーなフライドチキンを、おうちで作ってみませんか。（TEXT：菱路子）