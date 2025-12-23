GUのニットが「2,490円なのにチープさゼロ」でスタイルUP！ 40代が買いたい“ユニクロ＆GU高評価アイテム”を3つ厳選
みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。
冬真っ只中となり、暖かい冬服を新たにプラスしたくなる今日この頃。ですがワンシーズンで着用する回数を考えるとやっぱり、高価なものよりはプチプラで、使えるアイテムを探したくなりますよね。
そこで今回は、プチプラの殿堂ユニクロ＆GUでレビュー高評価のニットアイテムをピックアップ！ 実際に購入して、着用した印象と着こなし方についてご紹介いたします（以下、すべて執筆時の税込価格です）。
◆1：ユニクロ「ウォッシャブルニットリブポロセーター」2,990円
薄手ながらも、ハリと立体感のあるリブニットポロセーター。レビュー総数284件で、評価は星4.5でした。個人的にWEBサイト上で見ただけでも、シルエットが美しく人気商品だろうなという印象は受けました。
レビューにも「形がキレイ」「大きすぎず、小さすぎない絶妙なサイズ感」「着心地が良くて洗濯機で洗えるのが嬉しい」といった声がとくに多かったですね。逆に評価が低かったコメントとしては「色が思っていたのと違った」「袖がすぐ裂けてしまった」「サイズ選びを間違えた」といったものが多く、個人的な着用感や色の好みがWEB上では確認しきれなかったことが挙げられました。一部、不良品も含まれていたようですが、他のレビューコメントではあまり見受けられなかったのと、筆者が購入したものも特に目立って縫製が弱い印象はなかったので製品全体が粗悪ということは考えられにくいでしょう。
◆ジャストサイズで選ぶことをおすすめ
筆者は19 WINEカラーのMサイズを購入しました。身長158cmのMサイズがジャストなのですが、この商品に関してはジャストサイジングを選ぶことをおすすめします。ワンサイズあげると、胸元が広く開きすぎてしまいますし逆にワンサイズ小さいと袖丈が合いにくくなるのでジャストサイズが一番良さそうです。
肩まわりは身体にフィットしつつも、身幅はほどよくゆったりとしているシルエット。薄手ながらも生地にしっかりとした自立性を感じるので、この素材だからこそこのシルエットの良さが活かされているようです。インナーはクルーネックもしくはハイネックのヒートテックを重ねるだけで十分暖かいです。上半身がすっきりとしているので、その対比でボトムスはボリュームのあるタックワイドパンツやバレルパンツを合わせると今っぽい着こなしになりますね。
◆2：GU「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」2,490円
スウェットライクシリーズとして定番のプルオーバー。レビュー総数は67とやや少なめですが、星は安定の4.5でした。シンプルなオーバーサイズニットで、使いやすいところに魅力がある一方で、「ユニクロにある類似商品と比べると素材が安っぽく見える」といった評価もチラホラ見かけました。おそらくユニクロの「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」（2,990円※12月25日までの期間限定価格）とデザインが似ているのでそちらとの比較が目立っているようです。
◆お手頃だけど、チープな印象は全く受けない
実際の商品を手に取ってみると、確かにレビュー通りニットにしてはやや硬さのある質感でした。先に挙げたユニクロのミラノリブクルーネックセーターは薄手で光沢があり、柔らかい素材なのでそちらの方が確かに高級感は感じます。ただ、このハリ感と厚みは着る人の骨格によってミラノリブクルーネックセーターよりスタイルアップする可能性もあります。素材だけの比較をすると安っぽく見えるかもしれませんが、商品としてチープな印象は全く受けませんでした。
