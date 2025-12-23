キャリアも子どもも求めるのは贅沢か。33歳大企業勤務のシンママが感じる「誰にも言えない罪悪感」

夫婦ともに稼いでともに家事育児を希望

内閣府による2021年調査によると、出産後も仕事を続けることを望む女性は34.0%、出産後に再就職する、または出産を機に専業主婦になることを希望する人を抑えて、初めて最多となった。一方で、パートナーとなる女性に「仕事との両立」を望む男性も39.4%と増加し、こちらも最多となった（2021年国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」より）。

令和は男性も女性も、ともに稼いで、ともに家事、育児をする時代である。

と言いたいところだが、同じ調査の中で、「理想の子ども数を持たない」理由として上がっていたのが、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」「これ以上、育児の心理的、 肉体的負担に耐えられないから」「自分の仕事（勤めや家業） に差し支えるから」「夫の家事・育児への協力が得られないから」……。

経済的な理由を除くと、子育て当事者、それも女性の負担がいかに大きいかがわかる。

それは、コミックエッセイ『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』（鈴木みろ著／KADOKAWA）を見てもよくわかる。

妊活中、婚活＆彼氏なし、シンママの3人

28歳で思いがけない妊娠をし、結婚。子どもは無事生まれたものの、夫は家を出て行き、33歳のゆみはシングルで娘のネネを育てる。いなくなった父親の分まで、完璧なお母さんになって、ネネの笑顔を守り抜こうと必死な毎日でも、ふとした瞬間に娘の将来を背負う責任の重さに苦しくなる。けれどもその苦しさを分かち合える相手はいない。

本書は、高校の同級生で親友同士だった3人の女性の生き方を綴ったシリーズ『33歳という日々』の第3弾だ。

1冊目は、長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚、だが3年経っても望んでいた子どもはできず、妊活に対する温度差から夫とすれ違うようになり、口に出せない苛立ちが募る「子なし夫婦、エリの場合」。

2冊目は、美人で華やかで結婚願望があるのに、恋愛すらままならず、ひとりきりの夜を孤独に過ごす、「独身彼氏なし、このみの場合」。

そして第3弾の「シングルマザー、ゆみの場合」は、キャリアも子どもも手に入れて、忙しくも充実した生活を送っているように見えるゆみの苦しさを描く。

同僚に罪悪感を持つシングルマザーの胸中

大手企業の正社員のゆみは、結婚、出産以前はいわゆる「シゴデキ」として注目されていた。独身の頃、母親になりにくい体質であると診断された時も、「仕事を頑張ろう」と思えば、それほどショックを受けることはなかった。

だが、想定外の妊娠、出産、離婚を経てシングルマザーになった今は、仕事はほどほどに抑え、子育てとなんとか両立させている。

そんなゆみに、プロジェクトリーダーの話がきた。

「部長はあたかも適任かのように言ってくれたけど、仕事量を考えれば、私の番」

毎日のように残業する同僚を尻目に、真っ先に会社を飛び出て、保育園に向かう自分のふるまいが、罪悪感を生む。

部署で唯一の子持ち女性の課長に期待されても、独身の後輩に気遣われても、どうしたら迷惑をかけないかを考えてしまうゆみの胸中は、子育て女性に共通するものといえよう。

周囲に気遣われるゆみを、後輩の大島さんは「みんなに優しくしてもらえていいなー」とうらやむ。

実際、本気でうらやんでいるのかはわからないが、その胸中は察するに余りある。

「自分の勝手で子どもを産んで、周りに仕事を引き受けてもらって、さらに気遣われるなんて、ずるい」という感覚なのではないだろうか。

毎回雑務を押し付けられる側から見れば、そう感じるのは仕方がないのかもしれないが、その立場になってみないと見えないこともある。

大島さんの感覚は決して意地悪なものでも、偏ったものでもない。それをゆみ自身が一番よくわかっている。

それでも、「針の筵」に座らされているような感覚から逃れられないのが、働くお母さんの苦しさである。

第4話「33歳大企業勤務のシンママが同期に『お前、意外とちゃんと母ちゃんなんだな』と言われて思ったこと」に続く。

【第4話】33歳大企業勤務のシンママが同期に「お前、意外とちゃんと母ちゃんなんだな」 と言われて思ったこと