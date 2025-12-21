【ラ・リーガ第17節】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 2-0(前半1-0)セビージャ

<得点者>

[R]ジュード・ベリンガム(38分)、キリアン・ムバッペ(86分)

<退場>

[セ]マティアス・アルメイダ(45分+4)、マルコン(68分)

<警告>

[R]ロドリゴ・ゴエス(41分)、ラウール・アセンシオ(60分)

[セ]ホセ・アンヘル・カルモナ(34分)、マルコン2(37分、68分)、マティアス・アルメイダ2(35分、45分+4)、ルシアン・アグメ(70分)、ジブリル・ソウ(90分+1)

観衆:72,062人