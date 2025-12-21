R・マドリーvsセビージャ 試合記録
【ラ・リーガ第17節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 2-0(前半1-0)セビージャ
<得点者>
[R]ジュード・ベリンガム(38分)、キリアン・ムバッペ(86分)
<退場>
[セ]マティアス・アルメイダ(45分+4)、マルコン(68分)
<警告>
[R]ロドリゴ・ゴエス(41分)、ラウール・アセンシオ(60分)
[セ]ホセ・アンヘル・カルモナ(34分)、マルコン2(37分、68分)、マティアス・アルメイダ2(35分、45分+4)、ルシアン・アグメ(70分)、ジブリル・ソウ(90分+1)
観衆:72,062人
R・マドリー 2-0(前半1-0)セビージャ
<得点者>
[R]ジュード・ベリンガム(38分)、キリアン・ムバッペ(86分)
<退場>
[セ]マティアス・アルメイダ(45分+4)、マルコン(68分)
<警告>
[R]ロドリゴ・ゴエス(41分)、ラウール・アセンシオ(60分)
[セ]ホセ・アンヘル・カルモナ(34分)、マルコン2(37分、68分)、マティアス・アルメイダ2(35分、45分+4)、ルシアン・アグメ(70分)、ジブリル・ソウ(90分+1)
観衆:72,062人