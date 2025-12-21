ママによるママのための情報バラエティ『秘密のママ園』特番放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月26日（金）夜９時より『秘密のママ園 スペシャル』を放送する。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まであらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名が務め、2025年３月から７月にかけて放送。スタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めていた本番組がこのたび一夜限りの特別番組としてMCはそのまま『秘密のママ園 スペシャル』として放送される。なお、ゲストには二児の母としても日々奮闘する衛藤美彩が登場。
『秘密のママ園 スペシャル』では、「モラハラ座談会」と称し、他では語りづらい“モラ夫・モラ妻”をテーマに弁護士やモラハラ解決の専門家、夫からモラハラをうけた経験をもつ漫画家が登場し、モラハラに関する具体的なエピソードやそれに対する改善のヒントまでを実践的に届ける。
また、「堕落のパパ園」と称した企画も。家事をまったくしない“堕落パパ”に家事ミッションを課したVTRを見ながら、スタジオでは「どうすれば自分から家事をするパパになるのか？」を本音で議論し、家庭内の“あるある”に切り込む。
建前抜きの本音トークでママたちのリアルに迫る情報バラエティ『秘密のママ園 スペシャル』は12月26日（金）夜９時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まであらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名が務め、2025年３月から７月にかけて放送。スタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めていた本番組がこのたび一夜限りの特別番組としてMCはそのまま『秘密のママ園 スペシャル』として放送される。なお、ゲストには二児の母としても日々奮闘する衛藤美彩が登場。
また、「堕落のパパ園」と称した企画も。家事をまったくしない“堕落パパ”に家事ミッションを課したVTRを見ながら、スタジオでは「どうすれば自分から家事をするパパになるのか？」を本音で議論し、家庭内の“あるある”に切り込む。
建前抜きの本音トークでママたちのリアルに迫る情報バラエティ『秘密のママ園 スペシャル』は12月26日（金）夜９時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.