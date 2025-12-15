「日本には大衝撃だ」中東から飛び込んだ“驚愕の結果”に韓国メディアが仰天！「アジア最強に警告」「最悪のシナリオ」
カタールで開催されていたFIFAアラブカップは、モロッコの優勝で幕を閉じた。
決勝では、延長にもつれ込む激闘の末に、2023アジアカップ準優勝のヨルダンを３−２で撃破。先制点は圧巻のスーパーゴールだった。
世界に衝撃を与えたのは、欧州組が少ない中東勢がほぼベストメンバーで臨んできたのに対し、21日に開幕するアフリカ・ネーションズカップに主力が出場するモロッコは、“２軍”だったという事実だ。それだけ、層が厚いということだろう。
そのアフリカの強豪は、北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表と対戦する可能性がある。
そのため、韓国メディア『ファイナンシャルニュース』は「２軍で優勝のモロッコ、日本にとっては大衝撃だ。たとえ１位通過でも、超えるべき山となる」と見出しを打った記事を掲載。「２軍でアラブカップ優勝。巨大な戦力だ。F組の日本と32強で相まみえる可能性が非常に高い」と報じている。
「アフリカの“赤い突風”モロッコがアラブカップの頂点に立った。今回の優勝が単なる地域の大会の勝利で終わらない理由がある。今後のワールドカップで日本が対戦する可能性がある“最悪のシナリオ”が現実化したためだ。１軍が抜けた２軍だけでもアラブを平定したモロッコの底力は日本代表に緊急警報を鳴らすのに十分だった」
同メディアは、「このニュースは日本にとって非常に残念なものだ。来たるワールドカップのグループステージで、モロッコは世界最強のブラジルと同じグループCに入る。客観的な実力から判断すると、ブラジルが１位、モロッコが２位になる可能性が高い」と主張。こう続けている。
「問題は日本のシナリオにある。日本はグループステージを１位通過し、ベスト32で強豪チームとの対戦を避けることを目指している。しかし、もし日本が苦戦の末にグループCで首位通過を果たしたとしても、グループ２位のチームと対戦する。つまり、対戦相手は“怪物”モロッコになる可能性が高いということだ」
記事は「アラブ諸国の大会でリザーブチームながらも圧倒的な強さを誇ったモロッコは、ワールドカップ本大会ではフルメンバーで臨み、ハキミをはじめとするヨーロッパのエリート選手を動員する。日本が全力を尽くしてブラジルとの対戦を避けたとしても、ブラジルに劣らず手強く、組織力も高いモロッコと対峙することになるのだ」と続け、こう締め括っている。
「モロッコは2025年のアフリカ・ネーションズカップで、トップチームを起用してチームワークを最大限に活かす計画だ。アジア最強を誇り、ベスト８進出を目指す日本にとって、モロッコのアラブカップでの勝利は単なるニュースではなく、厳しい警告である」
そのアフリカ・ネーションズカップでモロッコの１軍がどんなパフォーマンスを見せるのか。自国開催でモチベーションも高いだけに、アラブカップに続くタイトル奪取の可能性は十分にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
