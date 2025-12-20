¹ë1Éô¤ÇÅÒÇîÉÔÀµ¹Ô°Ù´ØÍ¿¤ÎÃÉºêÎµ¹¦¡¢7Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦A¥ê¡¼¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿MFÃÉºêÎµ¹¦¤Ë¤ÏÄ¹´ü¤Î³èÆ°Ää»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£19Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÉºê¤Ïº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í§¿Í¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Ê¿»³Í¦ÂÀ¤¬¡ÖÃÉºê¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤ËÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÉºê¤¬º£Ç¯4·î¤ª¤è¤Ó5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê£¿ô»î¹ç¤Ç¸Î°Õ¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÏÌó1Ëü6000¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡ÊÌó167Ëü±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤òÉÔÀµ¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎ¾¼Ô¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÅÒÇî»Ô¾ì¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¤¿¤³¤È¤òºÛÈ½¤ÇÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Çºá¤ò¼«Çò¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È³¶â5000¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡ÊÌó52Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢A¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î½èÊ¬¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÃÉºê¤ÈÊ¿»³¤Ë¤Ï2025Ç¯6·î¤«¤é7Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤òÎ¾¼Ô¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤È¥·¥É¥Ë¡¼¤Î»î¹çÃæ¤Ë·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1Ëü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿MF¥¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥«¥¹¤ÈMF¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ë¤Ï2024Ç¯5·î¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Î¾Áª¼ê¤ÏÄä»ß½èÊ¬´ü´Ö¤ò12¥«·îÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢¤ÎÌµµë¤Î¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°200»þ´Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤ÎÃÉºê¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢2ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2019Ç¯¤«¤éËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ê¥º¥Ù¥ó¡¦¥í¥¢¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï»¥ËÚ¤ØÉüµ¢¤·¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ö¥ê¥º¥Ù¥ó¡¦¥í¥¢¡¼¤Ø2ÅÙÌÜ¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤ê¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎµëÍ¿¤â´üÆüÄÌ¤ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢ÃÉºê¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼»á¤ÏË¡Äî¤ÇËÜ¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤«¤Ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÉºê¤Ïº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í§¿Í¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Ê¿»³Í¦ÂÀ¤¬¡ÖÃÉºê¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤ËÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÉºê¤¬º£Ç¯4·î¤ª¤è¤Ó5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê£¿ô»î¹ç¤Ç¸Î°Õ¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÏÌó1Ëü6000¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡ÊÌó167Ëü±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤òÉÔÀµ¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢A¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î½èÊ¬¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÃÉºê¤ÈÊ¿»³¤Ë¤Ï2025Ç¯6·î¤«¤é7Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤òÎ¾¼Ô¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤È¥·¥É¥Ë¡¼¤Î»î¹çÃæ¤Ë·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1Ëü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿MF¥¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥«¥¹¤ÈMF¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ë¤Ï2024Ç¯5·î¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Î¾Áª¼ê¤ÏÄä»ß½èÊ¬´ü´Ö¤ò12¥«·îÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢¤ÎÌµµë¤Î¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°200»þ´Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤ÎÃÉºê¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢2ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2019Ç¯¤«¤éËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ê¥º¥Ù¥ó¡¦¥í¥¢¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï»¥ËÚ¤ØÉüµ¢¤·¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ö¥ê¥º¥Ù¥ó¡¦¥í¥¢¡¼¤Ø2ÅÙÌÜ¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤ê¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎµëÍ¿¤â´üÆüÄÌ¤ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢ÃÉºê¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼»á¤ÏË¡Äî¤ÇËÜ¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤«¤Ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£