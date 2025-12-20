ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä&¥¹¥Æ¥¤¡¢NAC¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¡¥Ë¥»¥³¤Ç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼»ö¶ÈÅ¸³«
ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëNAC¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¡£
NAC¤Ï¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÄÌÇ¯·¿¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1995Ç¯¤Ë¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¤·¡¢¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ä¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
NAC¤Ï±¿±ÄµòÅÀ¤ò¥Ë¥»¥³ÅìµÞ ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¼õÉÕ¤Ï12·î20Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿·»ÜÀß¡ÖALPEN NODE¡×¤Ø°ÜÅ¾¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¡¼¥¹¥´¥ó¥É¥é»³Ï¼¼þÊÕ¤Î»ÜÀß³èÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµÞÉÔÆ°»º¤äÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³ÅìµÞ ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥´¥ó¥É¥é¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼²½¤·¡¢¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²Æ¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó·¿¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£