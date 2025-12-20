¡ÖÃ¶Æá¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡¢Âà±¡Ä¾¸å¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤Ë¡È»º¸å¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡É¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤òÅÁ¼ø
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡ÖÂà±¡¤·¤¿¤Æ¤Î¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¥Ï゚¥Ï゚¤ËÀâ¶µ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Çã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤¿À¾¾¾²°¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»º¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢12¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿HISAKO¤µ¤ó¡£11¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Î±óÂ¤Ç»È¤¦¿åÅû¤ÎÉ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢É×¤Ç¤¢¤ëMARK¤µ¤ó¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Íè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»º¸å¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤«¤é¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÊ¢¤¿¤Ã¤Æ¡×¡Öº£Æü¤Ï²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤§¤Ø¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢Âà±¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ëÄ°¼Ô²ÈÂ²¤ÈÂÐÌÌ¡£É×¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤ÈÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¡¢»ºÁ°1¥ö·îÈ¾Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤òÏ«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤ËÂÐ¤·¡¢»º¸å¤ÎºÊ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤Î»þ´ü¤ËÃ¶Æá¤¬¤¤¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤«´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö»º¸å¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢»º¸å¤Î½÷À¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ëËÜÇ½¤«¤é¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É´ó¤é¤ó¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¶õµ¤µÛ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£É×¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¹¤éºÊ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡ÈËÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê´ó¤êÅº¤¤Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢º£Ä«¤ÎÉ×ÉØ·ö²Þ¤â¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤Î±Æ¶Á¤À¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤¯¤¾¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£»º¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢12¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿HISAKO¤µ¤ó¡£11¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Î±óÂ¤Ç»È¤¦¿åÅû¤ÎÉ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢É×¤Ç¤¢¤ëMARK¤µ¤ó¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Íè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»º¸å¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤«¤é¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÊ¢¤¿¤Ã¤Æ¡×¡Öº£Æü¤Ï²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤§¤Ø¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢Âà±¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ëÄ°¼Ô²ÈÂ²¤ÈÂÐÌÌ¡£É×¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤ÈÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¡¢»ºÁ°1¥ö·îÈ¾Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤òÏ«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤ËÂÐ¤·¡¢»º¸å¤ÎºÊ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤Î»þ´ü¤ËÃ¶Æá¤¬¤¤¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤«´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö»º¸å¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢»º¸å¤Î½÷À¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ëËÜÇ½¤«¤é¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É´ó¤é¤ó¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¶õµ¤µÛ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£É×¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¹¤éºÊ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡ÈËÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê´ó¤êÅº¤¤Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢º£Ä«¤ÎÉ×ÉØ·ö²Þ¤â¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤Î±Æ¶Á¤À¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤¯¤¾¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£»º¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
´¨¤¤¤«¤é¡¢¤Ï´Ö°ã¤¤¡©ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³Ý¤±ÉÛÃÄ¤¬¡ÖÆýÍÄ»ùÆÍÁ³»à¾É¸õ·²¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍýÍ³
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¿²²á¤®¡©¡×¡ÖÁ´Á³¿²¤Ê¤¤¡Ä¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡ÖµÁ¼Â²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¡Ä¡×12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¤¬ÃÇ¸À¡Ö¤½¤ì¡¢°Û¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í