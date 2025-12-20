¡Ô´±Å¡´´Éô¤Î³ËÊÝÍÈ¯¸À¡Õ²ÏÌîÂÀÏº¤â¶ì¸À¤Ë¹ñÌ±¤Î»¿ÈÝ¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³ÇË¤ê¤Î°ìÀÆÊóÆ»¤ËÇÈÌæ
¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û²ÏÌîÂÀÏº¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ä¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÈÀ¤½±µÄ°÷¡ÉTOP10
¡¡12·î18Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö´´Éô¤¬µ¼ÔÃÄ¤È¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤äÄ«Æü¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿º©ÃÌ¤Î¾ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºàÎÑÍý¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤¹¤Ù¤¡×¤Î¿¿°Õ
¡¡È¯¸À¤ò¤·¤¿´±Å¡´´Éô¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ê¸À¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ËÀïÎÏÁý¶¯¤ä¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë³Ë¤Î¶¼¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯¤Ê¤É¸·¤·¤¤°ÂÊÝ´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ËÍÞ»ß¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡´´Éô¤¬µ¼ÔÃÄ¤È¤Î¥ª¥Õ¥ì¥³º©ÃÌ¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ ¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î´´Éô¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ø³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ÈïÇú¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯¸¢Ãæ¿õ¤Î¿Í´Ö¤¬³ËÉðÁõ¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼èºà¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ï¡¢È¯¸À¼Ô¤òÆÃÄê¤»¤º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤âÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¡×¤Î¹ç°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£ ²ÏÌî»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤½¤â¤½¤â¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¢Áê¼ê¤ÎÎ»²ò¤â¼è¤é¤º¤ËÊóÆ»¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÆâ½ï¤À¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤ò¾¡¼ê¤ËÊóÆ»¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¡£¤â¤¦¼èºà¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤â³§²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½ÅÂç¤ÊÈ¯¸À¤Ê¤é¤Ðµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡×¤È»¿ÈÝ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¯¼£²È¤ä´±Î½¤¬¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¸«²ò¤È¤·¤Æ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÇØ·Ê»ö¾ð¤äËÜ²»¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¼Ô¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ÊÊóÆ»¤Ë·Ò¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò°ìÊýÅª¤ËÇË´þ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢¼èºà¸»¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÆÏ¤¯¾ðÊó¤¬¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´í×ü¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà
¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î½Ð½ê¤òÈëÆ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿¼¤¤¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¼èºà¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ¼Ô¤È¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¡Ø´±Å¡´´Éô¤Î³ËÉðÁõÏÀ¡Ù¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ëÊü¸À¤ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÇË¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÊó¤¸¤ë¡Ø¸ø±×À¡Ù¤¬¾¡¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥½¡¼¥¹Â¦¤È¼èºàµ¼ÔÂ¦¤¬Áê¸ß¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³°Éô¤ËÏ³¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¼èºàÊýË¡¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÌóÂ«¤Ë¤ÏÇË¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍðÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥½¡¼¥¹Â¦¤ËÉÔÅö¤ÊÁªÂò¸¢¤òÍ¿¤¨¡¢¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤òÀ©Ìó¡¦À©¸Â¤¹¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¯°Â°×¤Ê¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà¤Ï¸·¤Ë¿µ¤à¤Ù¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤¿È¯¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¤é¡¢´±Å¡¶Ú¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊóÆ»¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡19Æü¸áÁ°¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç³ËÊ¼´ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë´±Å¡´´Éô¤«¤éÈ¯¸À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÈÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡¡Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¹ñÀ§¤È¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢À¯¸¢Ãæ¿õ¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¸å¤âµÄÏÀ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡¼¡¼¡£