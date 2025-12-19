生活家電などを手がける山善（大阪市）は、「ハイブリッドコーヒーメーカー YCB-720」を、2025年12月下旬から全国のホームセンターおよび家電量販店、インターネット通販などで順次発売する。

付属のステンレスサーバーはマグカップにもなる

ホットと水出しに両対応し、ボタン1つで好みの抽出方法を選べる。ワンタッチでプロの味が楽しめる、操作性の高いシンプルな設計を採用し、自宅で手軽にコーヒーやお茶が味わえる。

コーヒーバッグ（1リットル）で抽出する際、一般的に約8時間かかるとされる水出しコーヒーを、業界最短だという1杯（120ミリリットル）あたり約2.5分で抽出できる独自構造を採用。朝の忙しい時間や来客時でも、短時間でバリスタ監修による本格的な味と香りを楽しめる。

付属のステンレスサーバーは、水をセットする際の計量カップとしても使える容量850ミリリットルで、6杯分（720ミリリットル）のコーヒーが入る。保温/保冷効果も高く、そのまま保存が可能なほか、抽出後に注ぎ口の向きを変えれば、そのままマグカップにもなり、コップなどに移し替える手間が不要だ。

ステンレスサーバーやドリッパーは、主要パーツを分解して丸洗いできるなど手入れもしやすい。渇水、給湯ふた開閉、ステンレスマグ有無の各検知機能を備えるなど安全性にも配慮している。

参考価格は9000円前後。