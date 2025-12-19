調布「深大寺」に観光客が殺到し”浅草状態”になっている…郊外こそ観光地――「旅先選び」に起きた大転換

ネット上で「深大寺（じんだいじ）が原宿化している」という記事が話題になっている。深大寺は東京都調布市にある寺院で、都内では浅草寺に次いで古いとされる、創建1300年の古刹だ。歴史ある寺に若者が殺到しているという現象は、一見すると意外である。なぜ都心から離れた場所に、原宿のような熱気が生まれているのだろうか。

話題となった記事について説明すると、深大寺が人気となったのは今年の8月頃からで、SNSを中心にバズった背景がある。なかでも、山や渓谷などの自然を感じられる場所を好む「自然界隈」と呼ばれる層を中心に広がり、深大寺一帯の自然豊かな公園や草餅といった食べ歩きグルメを撮影した写真がSNSで上がっている。

現在もその人気は続いているのか、実態を確かめるため深大寺へ向かってみると、そこにあったのは一時的なバズでは片づけられない光景だった。同時に、若者の間で広がる「旅行先の選び方の変化」も見えてきた。

現地で見た深大寺の現在

新宿駅から路線バスを乗り継いで約40分。週末ということもあり、車内は満席に近かった。座席には、トレッキング用の帽子と大きめのリュックを背負った高齢者が目立つ一方で、若いカップルはスウェットやジーンズといった「いつもの服装」の人たちが多い。街歩き用の服ではなく、デートの服装で自然に行ける場所という感覚なのだろう。

境内の方へ歩くと、参道には団子やまんじゅうなどを売る店が軒を連ね、観光客が紅葉を背景に撮影する姿が多く見られた。

観光案内所で話を聞いてみると、「8月くらいから急に若い子が増えた。SNSで“都内の避暑地”や“次の浅草”みたいな投稿が増えたと聞いています。特にカップルで来る観光客は例年の10倍くらいになった」とのことだ。

20代の男女に深大寺に来た理由を尋ねると、次のように答えた。

「TikTokやInstagramで深大寺がデートスポットの穴場と紹介されているのを見ました。『浅草寺の次はここ』と紹介されていて、人が多すぎる場所はイヤだったので来ることにしました」

彼らが言う通り、深大寺は原宿や浅草のような押し合いへし合いするレベルの混雑状況ではなく、程よい賑わいと浅草ほど疲弊しない程度の「穴場観光地」だったと感じた。

「穴場」という言葉の意味が変わっている

深大寺を見ていると、昨今「穴場」の意味が変わってきているように感じる。かつて「穴場」といえば、まだ知られていない良い場所、アクセスは遠くても魅力のある場所といった「未発見性」こそが価値だったはずだ。秘境や絶景スポットなど、そこに行くには時間や交通費といったある種のコストを払う必要があった。

しかし、SNSが普及した現代において、誰かが写真を投稿した瞬間その場所は「穴場」ではなくなる。Googleで「穴場」を検索すれば、同じようなまとめ記事が大量に並び、本当の意味での穴場は埋もれて見つけるのが難しい。

日本文化研究者の本村凌二は、古代ローマ研究者のマイク・モラスキーとの対談本『「穴場」の喪失』（2017、祥伝社新書）の中で、次のように語っている。

ネットの普及により、いわゆるグローバリゼーションが、風情がまだ残っている東京の下町にも起こっています。たとえば、今まで地元の人以外あまり足を運ばなかった北千住、立石、門前仲町などが、ネット情報により観光地化され、古い街並みや飲食文化の特有性がどんどん希薄化しています。（中略）伝統的な街が、ある日突然テーマパークのようになり、かの地の古い居酒屋に行列ができたり、予約しないと入れなくなったりするような現象が起こっています。

つまり、ネットによって情報が平等に人々の手に渡ったことで、ローカルな場所＝「穴場」が失われ、ありとあらゆる場所が世界中に“見つかって”しまったのだ。

また、興味深いことに、ある観光地紹介記事では、冒頭に「『穴場』というと、『誰も行かない不便な場所』というイメージがあるかもしれません」と書かれていた。ポジティブな意味で使われていた「穴場」という言葉は、今では「不便そう」「遠い」というイメージを持たれつつあるのだ。

その結果、現代の穴場として求められているのが「そこそこラクに行けて、そこそこ楽しめる場所」である。深大寺を見ると、行きやすい（新宿駅から、電車＋バスで約40分／車で30分強）、安く楽しめる（食べ歩きや自然）、写真も撮りやすいという負担の少なさと適度な特別感が揃っている。

つまり、現代の穴場とは、未発見の場所ではなく、「面倒が少なく手軽に小旅行感を味わえる場所」へとシフトしているのだ。こうした変化は、ネット中心に生きる若者の間で起きている。

若者に刺さる「新しい穴場」の条件

若者が選ぶ「新しい穴場」には、現代の経済状況と価値観が色濃く反映された、3つの条件が揃っている。詳しく見ていこう。

一つ目は 言わずもがなではあるが、コスパが良いことだ。

円安とインバウンドの増加でホテル代・交通費が上がり、現在は「遠くて高い旅」はしにくい状況にある。レジャー白書2025によれば、国内観光旅行全体の参加率は依然として高く、若者の余暇志向も強い。

ただし、コロナ禍前の水準には戻っておらず、参加人口は減少傾向にある。旅行意欲そのものが落ちたのではなく、旅の選び方が変わったと言える。これにより、遠方で宿泊を伴う長期旅行よりも、近場で低コスト、半日で気軽に行ける「近距離小旅行」のニーズが高まっていると考えられる。

つまり、若者は旅行意欲が低下したのではなく、「旅行には行きたいが、コストのかかる遠方の観光地には行きにくい」という現実的な制約が強まった結果、無料〜低価格でも満足できる場所が選ばれているのだ。

深大寺の魅力は、往復1000円以内でも「旅をした」という満足感が得られる点にある。高いコストを避けたい層にとって、「コスパの良さ」は旅行にかかる費用が安いことだけでなく、「ハズレを引かない」ことが大前提となっており、深大寺は安全な選択肢として人気を集めている。

二つ目は、「都市から程よく離れている距離感」だ。

コスパを求めるだけでは「非日常感」が出にくい。新宿駅から、数分の駅でも観光客がいない場所はいくらでもある。重要なのは「程よい遠さ」だ。都心に近すぎれば日常感が強くなるが、遠すぎると労力と時間がかかり、穴場ではなく「準備が必要な旅」になってしまう。

深大寺は、新宿から電車とバスで約40分という、ちょっとした移動の手間が小旅行感を作り出している。労力をそこまでかけずに日常から離れられるかどうかが、タイパ（時間対効果）を重視する若者にとって「穴場」と「有名観光地」の境界線なのだ。

そして最後が、「共有したくなる体験」があることだ。

SNS上では、カフェで撮った写真を使い派手な「映え」を狙った投稿は飽和しており、その代わり反応を集めているのは「自然界隈」というむしろ素朴なものだ。草餅や蕎麦、水車といった大人からすればただの「昔ながらの風景」は、若い世代にとってむしろ新鮮で「新しい場所を見つけた」という発見感に繋がっている。

深大寺の景色に派手な「映え」はない。それでもこの場所が人気なのは、写真映えするスポット探しではなく、発見報告としての投稿欲求を満たしているからだと言える。

以上から、深大寺はいまの若者が抱く欲求をうまく満たしているのだ。「遠すぎる旅より、半日で確実に満足できる小旅行」を求める今のタイミングに、需要と供給が合致したと言える。

ではSNS時代にどうやって穴場を見つけるのか？

深大寺の盛況は、この場所の特性と若者の余暇活動の変化による需要が合致した結果である。これは、長距離旅行から近距離小旅行への移行、自然界隈ブーム、そして「確実な満足」を求める心理が重なった、現代の消費行動の象徴だ。

ここで気になるのは、深大寺のような「穴場」はネットで情報が氾濫する現代でどうやって見つけることができるのだろうか。街歩きをひとつの「生業」としている筆者なりの考えをここで紹介させていただく。

ネット検索で大量の“おススメ記事”がヒットする場所は、すでに「穴場」ではない。そこには皆が見ている「正解」しかないからだ。本当に競争率の低い場所や、ネット上には載っていない隠れた「穴場」を見つけるには、若者の行動様式を応用する必要がある。

普段から街歩きをする人であれば、Googleマップ上で「観光地でもないのに、なぜか局所的に赤くなっている混雑エリア」から名店を推測したり、降りたことのない駅で下車したりする方法を試したことがあるかもしれない。

しかし、より汎用性の高い方法として筆者が試しているのが、検索ワードの「逆張り」と「ずらし」だ。

筆者の場合、穴場の観光地を探していた際、非日常な体験ができる場所として「吊り橋」を見つけた。しかし探しているうちに、アクセスの不便な場所ばかりが検索結果に並んだ。そこで、「吊り橋」と「駅近」という逆張りの条件で探し直し、たどり着いたのが明石海峡大橋だった。近隣には博物館や喫茶店などの見どころもあり、迫力のある景色が楽しめたが意外にも混雑はなく、ゆっくり楽しめた。

このように、穴場は「自然 都内」「寺 カフェ」といった具合に、検索ワードを逆張りで一段階ずらすだけで、誰も紹介していない場所が現れることもある。既存のカテゴリーに「誰もが避けそうな条件」を掛け合わせるだけで、競争率の低い「次の深大寺」が発見できる可能性があるのだ。

こうした行動は、深大寺が発見されたプロセスにも通じる。都心からほどよく離れ、コスパが良く、自然がある。はじめてネットで“バズ”らせた人にとって、深大寺の発見は苦労の体験を伴うものだったのだろう。ただ、足で稼いだ一次情報が一番信頼できるが、あらゆる人がそれをできるわけではない。ともすれば、検索の段階で手間をかけることでしか、「穴場」を見つける方法はないのではないだろうか。

結局、穴場とは「不便だから価値がある」わけでも、「誰も知らない」場所でもない。若者が求めているのは、多少の労力を必要としながらも、手の届く日常の外にある「確実な非日常」なのだ。

今後も、都心から一時間以内で自然に触れられる場所は支持されるだろう。「都市部の周辺で半日だけ非日常を味わう」という選択肢が、若者の余暇活動を決める新しい軸になりつつある。

【もっと読む】『「浅草から日本らしさがなくなった」…インバウンド向けのテーマパークと化した浅草の「異様な光景」』

【もっと読む】「浅草から日本らしさがなくなった」…インバウンド向けのテーマパークと化した浅草の「異様な光景」