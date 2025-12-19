○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・全国消費者物価指数
０９：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００　独・生産者物価指数
１６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００　英・小売売上高
１６：４５　仏・卸売物価指数
１８：００　ユーロ・経常収支（季調済）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＣＡＩＣＡＤ<2315>，サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>，西松屋チェ<7545>
※東証スタンダード上場：ギミック<475A>，辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>
※東証グロース上場：パワーエックス<485A>

出所：MINKABU PRESS