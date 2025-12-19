１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 独・生産者物価指数
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 英・小売売上高
１６：４５ 仏・卸売物価指数
１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＣＡＩＣＡＤ<2315>，サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>，西松屋チェ<7545>
※東証スタンダード上場：ギミック<475A>，辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>
※東証グロース上場：パワーエックス<485A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 独・生産者物価指数
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 英・小売売上高
１６：４５ 仏・卸売物価指数
１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＣＡＩＣＡＤ<2315>，サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>，西松屋チェ<7545>
※東証スタンダード上場：ギミック<475A>，辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>
※東証グロース上場：パワーエックス<485A>
出所：MINKABU PRESS