ÎëÌÚ°¦Íý¡¢Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î2026Ç¯Âî¾å¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¯Çä¡¡µÜ¸ÅÅç¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·

¡¡¡ØÎëÌÚ°¦Íý4·î»Ï¤Þ¤ê2026Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù¡Ê¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤¬2026Ç¯2·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¡×¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜ¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÏÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö1·î»Ï¤Þ¤êÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¡£Á´¥«¥Ã¥È¤ò²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¡£Æî¹ñ¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤A5¥µ¥¤¥º¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¤¿¤áÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÄÌ¾ïÈÇ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌÈÇ¡ÖARÆ°²èÉÕ¤ ¥Õ¥©¥È¥«ー¥É(Á´11¼ï)¥»¥Ã¥È¡×¤âÈ¯Çä¡£¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°áÁõ¡¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ÎÁ´11¼ï¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Î¸ÂÄêÆ°²è¡×¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÊÆ°²è¤âÁ´11¼ï¡Ë¡£ÆÃÊÌÈÇ¤ÏHMV¡õBOOKS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êmorecos+¡Ë¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÎëÌÚ°¦Íý £´·î»Ï¤Þ¤ê2026Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î21Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¢2026Ç¯2·î23Æü¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¡¦HMV»°µÜ¥ªー¥Ñ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥«¥ì¥Ê¥Ó³ÚÅ·Å¹¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë