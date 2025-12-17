「信じられない…」「早過ぎだよ」元U-23日本代表DF岡崎慎が27歳で引退「理由は自分のプレーに満足できなくなったからです」
鹿児島ユナイテッドFCは17日、DF岡崎慎(27)が2025シーズン限りで現役を引退することを発表した。
東京都出身の岡崎はFC東京のアカデミーで育ち、2017年にトップチーム昇格。清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜でもプレーし、今季から鹿児島に加入した。
鹿児島ではセンターバックを主戦場に、J3リーグ戦16試合の出場で1得点をマーク。5位でのJ2昇格プレーオフ進出に貢献したが、チームは準決勝で敗れてJ2復帰を逃した。
国際舞台ではU-23日本代表などを経験。2020年にはAFC U-23選手権に参加した。
岡崎はクラブ公式サイトを通じ、「今シーズンを持ってプロサッカー選手を引退することに決めました」と報告。「理由は自分のプレーに満足できなくなったからです」と説明している。
9シーズンのプロ生活を振り返り、「全ての方々のおかげでここまでサッカー選手としてボールを蹴り続ける事ができました、本当に感謝してもしきれないです。ありがとうございました!」と語った。
引退のリリースを出したクラブ公式X(旧ツイッター/@kagoshimaufc)には「マコ、早過ぎだよ お疲れ!新たな人生応援します!」「未だに信じられない。。。ただ本人の決断だから尊重するし、今後の人生も応援してます」「彼が繰り出す縦パスはワクワクしたなぁ」「鹿児島のユニフォームを着てくれてありがとう」「悩んで悩んで決めたことだから笑顔で送り出します」などのコメントが寄せられている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF岡崎慎
(おかざき・まこと)
■生年月日
1998年10月10日(27歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
181cm/76kg
■経歴
コアラSC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-FC東京-清水-FC東京-熊本-岐阜-熊本-鹿児島
■代表歴
U-21日本代表(2018年)、U-22日本代表(2019年)、U-23日本代表(2020年)
■出場歴
J1リーグ:35試合1得点
J2リーグ:8試合
J3リーグ:96試合4得点
リーグカップ:26試合
天皇杯:5試合
J2昇格プレーオフ:1試合
■コメント
「今シーズンを持ってプロサッカー選手を引退することに決めました。
理由は自分のプレーに満足できなくなったからです。
約9年間のサッカー選手としての生活はとても刺激的で常に良い経験ができました。
FC東京、清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜、鹿児島ユナイテッドFCという素晴らしいチームに迎え入れていただき幸せな時間を過ごす事ができました。
自分のプレーでチームに恩返しが全くできず悔しい思いもたくさんしましたが、それでも後押ししてくれるファンサポーター、少しでも自分を良い方向に成長させようとしてくれた監督、コーチをはじめとしたチーム関係者、特にどのチームでもお世話になったメディカルスタッフの方々。
全ての方々のおかげでここまでサッカー選手としてボールを蹴り続ける事ができました、本当に感謝してもしきれないです。
ありがとうございました!
これからの自分の人生でお世話になった方々にお返しが少しでもできるようサッカーを辞めても一生懸命努力し続けます。
最高のサッカー選手人生でした!!
今まで本当にありがとうございました!!」
東京都出身の岡崎はFC東京のアカデミーで育ち、2017年にトップチーム昇格。清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜でもプレーし、今季から鹿児島に加入した。
鹿児島ではセンターバックを主戦場に、J3リーグ戦16試合の出場で1得点をマーク。5位でのJ2昇格プレーオフ進出に貢献したが、チームは準決勝で敗れてJ2復帰を逃した。
岡崎はクラブ公式サイトを通じ、「今シーズンを持ってプロサッカー選手を引退することに決めました」と報告。「理由は自分のプレーに満足できなくなったからです」と説明している。
9シーズンのプロ生活を振り返り、「全ての方々のおかげでここまでサッカー選手としてボールを蹴り続ける事ができました、本当に感謝してもしきれないです。ありがとうございました!」と語った。
引退のリリースを出したクラブ公式X(旧ツイッター/@kagoshimaufc)には「マコ、早過ぎだよ お疲れ!新たな人生応援します!」「未だに信じられない。。。ただ本人の決断だから尊重するし、今後の人生も応援してます」「彼が繰り出す縦パスはワクワクしたなぁ」「鹿児島のユニフォームを着てくれてありがとう」「悩んで悩んで決めたことだから笑顔で送り出します」などのコメントが寄せられている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF岡崎慎
(おかざき・まこと)
■生年月日
1998年10月10日(27歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
181cm/76kg
■経歴
コアラSC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-FC東京-清水-FC東京-熊本-岐阜-熊本-鹿児島
■代表歴
U-21日本代表(2018年)、U-22日本代表(2019年)、U-23日本代表(2020年)
■出場歴
J1リーグ:35試合1得点
J2リーグ:8試合
J3リーグ:96試合4得点
リーグカップ:26試合
天皇杯:5試合
J2昇格プレーオフ:1試合
■コメント
「今シーズンを持ってプロサッカー選手を引退することに決めました。
理由は自分のプレーに満足できなくなったからです。
約9年間のサッカー選手としての生活はとても刺激的で常に良い経験ができました。
FC東京、清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜、鹿児島ユナイテッドFCという素晴らしいチームに迎え入れていただき幸せな時間を過ごす事ができました。
自分のプレーでチームに恩返しが全くできず悔しい思いもたくさんしましたが、それでも後押ししてくれるファンサポーター、少しでも自分を良い方向に成長させようとしてくれた監督、コーチをはじめとしたチーム関係者、特にどのチームでもお世話になったメディカルスタッフの方々。
全ての方々のおかげでここまでサッカー選手としてボールを蹴り続ける事ができました、本当に感謝してもしきれないです。
ありがとうございました!
これからの自分の人生でお世話になった方々にお返しが少しでもできるようサッカーを辞めても一生懸命努力し続けます。
最高のサッカー選手人生でした!!
今まで本当にありがとうございました!!」
*****************************************#岡崎慎 選手は#FC東京U23 #FC東京 #清水エスパルス#ロアッソ熊本 #FC岐阜 #鹿児島ユナイテッドFC— 鹿児島ユナイテッドFC (@kagoshimaufc) December 17, 2025
でプレーされました⚽️
*****************************************
9年間のプロサッカー選手生活、本当にお疲れさまでした✨… pic.twitter.com/F4uR46iobj