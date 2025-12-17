¥µ¥óÊõÀÐ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¡Ö¸ØÂçÉ½¸½¡×¤Ê¤É¼Õºá¤â...¡¡¡ÖÊÖ¶âÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¡×X¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â
»¨²ß¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¤Î¡Ö¥µ¥óÊõÀÐ¡×¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖÃæÆóÉÂ¤¬áÖ¡Ê¤¦¤º¡Ë¤¯¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¼ÂÊª¤Î¾¦ÉÊ¤È¿§Ì£¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ä¸ØÂçÉ½¸½¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉ½¸½¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¸í²ò¤ò¡×
¥µ¥óÊõÀÐ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²èÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃæÆóÉÂ¤¬áÖ¤¯¥ê¥ó¥°¡×¤ÏÁ´8¼ïÎà¡£Ãæ±û¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¤Î²èÁü¤¬8¸ÄÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¤â¤Î¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤¬¹õ¤Ë¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º¸¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò»ØÁõÃå¤·¤¿²èÁü¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥ó¥°¤â¹õ¤¯¸«¤¨¡¢²£¤Ë¤Ï¡Ö¾Ã¤¨¤í¡ª¼¿¹õ¤Î°Ëâ¤á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥óÊõÀÐ¤Ï¡¢¡Ö¹õ¤¤¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÅö³º¾¦ÉÊ¤Ï¥¬¥Á¥ã¤Î¥«¥×¥»¥ëÆâ¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉ½¸½¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ±û¤Î8¼ï¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬¡ØÁ´8¼ï¡Ù¤ÎÆâÍÆ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ±û¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¿§Ì£¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ä¡Ø¼¿¹õ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ØÂçÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥µ¥óÊõÀÐ¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¥¢¥¿¥ê¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤¿Åö³º¾¦ÉÊ¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥á¥Ã¥¡Ù¤È¤¤¤¦²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥¤Î¤«¤«¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¹õ¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ø¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ù¤Ë¶á¤¤¿§Ì£¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ±û¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¶á¤¤¿§Ì£¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡Ø´°Á´¤Ê¹õ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Ä´¤·¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÊª¤È²èÁü¤Î°õ¾Ý¤¬Ãø¤·¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÅö¤¿¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï¡¢¼ÂÊª¤Î¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤òÀµ³Î¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦²èÁüÉ½¸½¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¸·¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥µ¥óÊõÀÐ¤Î¼Õºá¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸½ÉÊ¤È°ã¤¦²èÁü¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤ËÍ¥ÎÉ¸íÇ§°Æ·ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£¡£¡£¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¸÷¤Î²Ã¸º¤¬°ã¤¦¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü¤òÇØ·ÊÅý°ì¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÊÖ¶âÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£