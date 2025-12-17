TWICEのMOMO（モモ）が、Instagramを更新。ふわふわのミディアムヘアにタイパンツを合わせた最新ショットを披露した。

【写真】TWICEモモのふわふわミディアムヘア＆タイパンツ姿【写真】TWICEワールドツアータイ公演の様子①②

■TWICEモモがキャミ＆タイパンツを抜群のスタイルで着こなす

TWICEはワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』のタイ公演を12月13・14日にバンコクで開催。モモはこの公演の1日目のアンコールにて、タイではお馴染みのタイパンツ姿で登場していた。

Instagramの投稿では、モモが茶色のタイトなキャミソールに、ゾウなどの柄が描かれたブラックのタイパンツを合わせた姿で登場。リラックス感あふれるスタイルで、ソファに堂々と腰掛けて上目遣いを見せている。最近ではミディアムやボブのストレートヘアを見せることが多いモモだが、この日はふわふわとウェービーにセットして登場。新鮮な魅力を放った。

投稿の3枚目は、ステージの舞台裏で撮影されたショット。マイクを手にしたモモはベアトップから引き締まったウエストを見せてしゃがみ、右手でピースをしている。キャプションでは、タイ語で「ありがとう」とファンへの想いを伝えた。

SNSでは「かわいすぎるんだが」「ミディアムふわふわヘア美しすぎ」「このパンツ欲しい」「タイパンツ履いてる！」「ヘアスタイルめっちゃかわいい」「おしゃれでかっこいいー」「象さんパンツだ」など、様々な反響を集めている。

■写真：TWICEワールドツアー タイ公演でのステージショット