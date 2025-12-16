Number_i¡¢DOMOTO¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Travis Japan¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§SUPER BEAVER¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×
¥é¥ó¥¥ó¥°·÷³°¤«¤éºÆÅÐ¾ì¡ª ²áµî¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAcoustic Album 1¡Ù¤ò12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤¬ºÆ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¢£9°Ì¡§ÇµÌÚºä46¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×
Àè½µ2°Ì¤«¤é7¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿40ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö40thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£8°Ì¡§YOASOBI¡Ö²ñ¿´¤Î°ì·â¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿RADWIMPS¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¤ÇYOASOBI¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£7°Ì¡§¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¹¥«¥¤¡×
Àè½µ5°Ì¤«¤é2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ Æ±¶Ê¤¬1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥µ¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øphysical mind¡Ù¤¬12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÈ×¤¬2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£6°Ì¡§INI¡ÖPresent¡×
Àè½µ4°Ì¤«¤é2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤¬5½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯11·îÅÙ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢È¯Çä½é½µ¤Ç100ËüËç¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ß¥ê¥ª¥óºîÉÊ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5°Ì¡§Travis Japan¡ÖDisco Baby¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£4°Ì¡§Ê¡»³²í¼£¡ÖÎ¶¡×
Àè½µ1°Ì¤«¤é3¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÊ¡»³²í¼£ Ê¡¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÈB¡Çz°ðÍÕ¹À»Ö¤µ¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤¬¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3°Ì¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖSanitizer¡×
½éÅÐ¾ì¡ª Æ±¶Ê¤Ï¡¢12·î1Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖStand By You¡×°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£2°Ì¡§DOMOTO¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 2001Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿KinKi Kids 13ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHey¡ª ¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤«¤¤¡©¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤ò¡¢º£Ç¯¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿DOMOTO¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ12·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§Number_i¡ÖLAVALAVA¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ÁíºÆÀ¸¿ô¤¬Îß·×3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¡ØNo.¶ (Deluxe)¡Ù¤ò12·î1Æü¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¤ËÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ËÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÎÄ¹²°À²»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤ä¡¦¤Ï¤ë¤³¡Ë¤µ¤ó¤È·ê¸«¿¿¸ã¡Ê¤¢¤Ê¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMy Answer¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡§·ê¸«¿¿¸ã¤µ¤ó¡¢Ä¹²°À²»Ò¤µ¤ó
