サンタ姿のちいかわたちが超キュート！「ちいかわベーカリー」にクリスマス仕様のパンが期間限定で登場！
原宿・表参道の新ランドマークとして話題の人気ベーカリー「ちいかわベーカリー」に、クリスマスバージョンのパンが期間限定で登場！街中がクリスマスムードに包まれるこの季節、サンタ帽を身に着けた「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のかわい過ぎるパンに俄然注目が集まっている。
【写真】かわいすぎるサンタ姿の「ちいかわパン」を見る
■3種類の限定フレーバー！見た目だけでなく食べるのも楽しみ！
2025年12月12日より発売中の本商品は、雪のかかったサンタ帽が愛らしいクリスマス仕様。「ちいかわパン(サンタ)」(650円)は、きのこシチューがつまった惣菜タイプ。「ハチワレパン(サンタ)」(650円)は、いちごミルク入りで優しい甘さのスイーツタイプ。「うさぎパン(サンタ)」(650円)は、チーズクリームが入るスイーツタイプと、それぞれ違うフィリングが入るパン。いずれも12月28日(日)までの冬限定＆限定フレーバーでの販売だ。
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノさんが描く、X発の大人気コミック作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
現在は、書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」(講談社)が8巻まで発売中。2022年4月からはテレビアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送されているほか、2026年夏には映画「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」を公開予定。このほか、グッズ展開やコラボカフェ、企業コラボなど、国内外で幅広く展開中。
■パンのお供に！ホットドリンクも楽しみたい♪
「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供されるホットドリンクも2025年11月28日から登場中！「ホットコーヒー」「ホットティー」(共に590円)のほか、3種類から好きな絵柄が選べるラテアートが施された「ホットカフェラテ」(690円)、「ホット抹茶ラテ」(720円)を発売。加えて12月28日(日)までの期間限定で、「ホットチョコレート」「クラムチャウダー」(共に790円)も販売される。
ドリンク注文者には、1杯の注文につき1枚、オリジナルクリスマスコースター(全3種類)がランダムでもらえる特典もある。通常のドリンク注文でもらえるコースタープレゼント(全12種類)に追加してもらえるこの特典は12月28日(日)までの期間限定なので、この機会にぜひゲットしておきたい。※物販のドリンクは対象外、会計時に進呈、なくなり次第終了
■ジャムや紅茶缶もかわいくて贈り物にも最適！
冬季限定アイテムとして、ジャムや紅茶缶などの店舗限定販売品も発売。ジャムは、「ジャム(ちいかわのいちごバター)」、「ジャム(ハチワレのブルーベリーバター)」、「ジャム(うさぎのさつまいもバター)」(共に950円)の3種類。かわいいイラストが描かれたビン入りだ。
2025年12月22日(月)からは、おしゃれなデザインの「紅茶缶」(2400円)も登場する。テイストはアッサムティーとセイロンティーの2種類。自宅などでの心温まるティータイムにはもちろん、友人や家族などへの贈り物としてもおすすめ！
■購入特典のオーナメント風ステッカーももらおう！
「ちいかわベーカリー」では、ドリンク注文特典のほかにも、税込3300円購入ごとにランダムでプレゼントされる購入特典を実施中。リースの中からちいかわたちが顔を出している「オーナメント風ステッカー」(全3種類、なくなり次第終了)がもらえる特典だ。配布期間は2025年11月28日〜12月28(日)。※最大3枚までの配布で、グッズポップアップショップでの購入は除く
この冬はおなかも心もほっこり満足するちいかわグルメで、素敵なひと時を楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(c)nagano
