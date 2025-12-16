Web漫画雑誌「コミックヴァルキリー」が、2025年12月15日配信のVol.150にて休刊を迎えた。

【画像】休刊が発表された「コミックヴァルキリー Vol.150」掲載作品

同誌はキルタイムコミュニケーションより創刊。2006年7月から20年近く刊行を続けてきたが（2012年にWeb媒体に移行）、節目となる150号にてその歴史に一区切りをつける。

掲載作品は全て先日同社がオープンしたWebサイト「キミコミ」に移籍し連載が続けられる。「キミコミ」では「雑誌」という括りを取り払い、「異世界、戦うヒロインならおまかせ」と銘打たれた「コミックヴァルキリー」や「モンスター娘、TSF、男の娘…不思議世界の新次元をひらく」との煽り文句がついた「ヤングアンリアルJINGAI」などキルタイムコミュニケーションの各漫画レーベルから作品が集められている。

近年は「ヤングアニマルWeb」（白泉社）、「Comic NORA」（Gakken）、「ハヤコミ」（早川書房）、「マンガSPA！」（扶桑社）など、多様な出版社がWeb漫画サイトを開設し注目を集めている。SNSで『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』（白泉社）の画像を目にしたことのある読者も多いだろう。「キミコミ」からもインターネットを席巻する作品が生まれるか、動向を見守りたい。

（文=リアルサウンド ブック編集部）