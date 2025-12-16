豚肩ロース、からあげ、うどん、ポテト、たまご…「からやま」から「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」が登場

からあげ専門店「からやま」は、豚肩ロース、からあげ、うどん、ポテト、たまごが入った「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」を、2025年12⽉19⽇(金)から期間限定で販売する。※文中価格は全て税込表記

濃口醤油をベースに、たまり醤油や醤油もろみなど数種類の醤油をブレンドして仕上げた「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」。肉厚の豚肩ロースと、からあげを甘辛いすきやき風に味つけた一品。うどんやポテトフライ、たまごも添え、食べ応えは抜群。黄身を絡めれば、さらにライスがすすむという。テイクアウトも可能。

2025年12⽉19⽇(金)より販売開始

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報で各店舗の取扱メニューを確認。

【店内】

■特選醤油からあげのすきやき盛り定食

(特選醤油からあげ2個/豚肉・うどん・ポテトフライ/ライス・みそ汁)

通常店舗：1,045円/券売機店舗1,050円

■特選醤油からあげ合盛り定食

(特選醤油からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ライス・みそ汁)

通常店舗：869円/券売機店舗：870円

■特選醤油からあげ(単品)

通常店舗：1個165円)/券売機店舗：170円

【テイクアウト】

■特選醤油からあげのすきやき盛り弁当

(特選醤油からあげ2個/豚肉・うどん・ポテトフライ/ライス)

通常店舗：1,260円)/券売機店舗：1,050円

■特選醤油からあげ合盛り弁当

(特選醤油からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ライス)

通常店舗：853円)/券売機店舗：870円

■特選醤油からあげ(単品)

通常店舗：1個150円(162円)/券売機店舗：170円

〈販売概要〉

販売開始：2025年12⽉19⽇(金)

※食材がなくなり次第、販売終了

※店舗により価格が異なる場合がある

販売店舗：国内の「からやま」※⼀部店舗を除く

販売時間：各店舗の営業時間

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認