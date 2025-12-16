この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「隠れキリシタンの『マリア観音』と、なごみの道、遠藤周作の『沈黙』」と題した動画を公開。遠藤周作の不朽の名作『沈黙』を題材に、隠れキリシタンの歴史に秘められた日本独自の精神性について論じた。



動画で茂木氏は、遠藤周作の『沈黙』が、厳しい弾圧の中で「なぜ神は沈黙しているのか」というキリスト教的な、あるいは西洋的なアプローチで描かれた世界文学であると解説。一方で、日本のキリスト教受容史には、それとは異なるもう一つの側面があると指摘する。茂木氏によれば、日本には特定のイデオロギーや世界観ですべてを統一しようとする動きに対し、強い「拒絶感」が存在するという。



その精神を象徴するのが、隠れキリシタンが生み出した「マリア観音」であると茂木氏は語る。一見すると仏教の観音像だが、実際には聖母マリアを拝むためのものであり、弾圧を逃れるための苦心の策だった。この工夫にこそ「むしろ日本らしさだ」と述べ、異文化をそのまま受け入れるのではなく、自国の文脈に合わせて変容させる「なごみ」の精神が現れていると分析した。さらに、江戸時代の庶民が質素倹約令に対し、表向きは地味でも裏地に贅沢な生地を使う「裏勝り」を楽しんだ例や、おかずは一品までとされた倹約令に対し、ご飯の上に豪華な具材を乗せて一品とした岡山の「祭りずし」を挙げ、権力に反発するのではなく、したたかに受け流す日本人の知恵もまた「なごみの道」であると説明した。



最後に茂木氏は、遠藤周作が西洋的な視点からキリスト教を描いたのに対し、「マリア観音」に代表される日本の「なごみ」という側面にも光を当てるべきだと主張。「そちらも大事にしたい」と述べ、歴史を多角的に捉える重要性を訴えかけた。