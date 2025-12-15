駅ホームで録音や撮影に伴う迷惑な行為が相次いでいるとして、JR東日本は12月15日、ポスターやデジタルサイネージを使った注意喚起を始めると発表した。

JR東日本によると、昨今、駅ホームで録音や撮影に伴う危険な行為で、周囲の客へ迷惑になる事例が多数発生しているという。

また、線路や設備に接近するなど、感電や列車へ接触のおそれがある非常に危険な行為も確認されているとしている。

●「駅係員への暴力・妨害、悪質な場合は警察に」

今回の取り組みは12月16日からスタートする。JR東日本管内の主要駅で、注意喚起のポスターなどを掲示するほか、2026年1月19日からは、公式ホームページや公式YouTubeで動画を公開する予定だ。

ポスターでは、脚立に乗って撮影したり、長尺の機材を使って録音をしたりする行為が紹介されている。いずれも転落や感電の危険があるとして「絶対におやめください」と呼びかけている。

このほか、ホームから乗り出して撮影する行為についても、列車と接触の危険性があることや、点字ブロック上の撮影は通行の妨げになることに触れており、控えるよう求めている。

さらに、「駅係員への暴力・暴言は絶対におやめください」との文言も記載されており、悪質な場合は警察と連携して対処するとしている。