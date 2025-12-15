『ワイルド・スピード』シリーズ完結作『Fast X: Part 2（原題）』に、クリスティアーノ・ロナウドが出演することがわかった。主演・製作を務めるヴィン・ディーゼルが発表した。

説明の必要はないと思うが、ロナウドはポルトガル代表として数々のタイトルを獲得してきた世界的なサッカー選手。圧倒的な得点力と身体能力を武器に、マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードなどで活躍してきた。現在も第一線でプレーを続け、サッカー界を代表するスーパースターのひとりだ。

この投稿をInstagramで見る

ディーゼルは自身のを更新し、ロナウドと肩を組んでサムズアップポーズをとった写真を投稿。「みんなから、“彼は『ワイルド・スピード』の世界に登場するの？”と聞かれたけど、はっきり言うよ。彼は本物だ。彼のために役を書いたんだ」とキャプションを添え、ロナウドに役を用意したことを明かした。

現時点では、ロナウドの演じるキャラクターや出番の多さなどの詳細は明らかにされていない。しかし、このサプライズキャスティングにより、グランドフィナーレがさらにパワーアップしていることは間違いなさそうだ。

なお、第11作にあたる『Fast X: Part 2（原題）』は、再びロサンゼルスを舞台にした原点回帰作になると示唆されており、。ディーゼルは、最終章は2027年4月に米国公開を予定していると発表している。

Source: