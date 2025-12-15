2025年冬の最新「電気鍋＆調理器」。鍋も揚げ物もより手軽に美味しく楽しめる4台
●寒い時期の鍋パーティーで活躍間違いなし。2025年の最新電気鍋を、その特徴とともにご紹介します。
直火を使わずに加熱調理ができる電気鍋は、テーブルの上に設置しても安全な上に、食べ始めから食べ終わりまでずっと温かな状態を保ち続けられるのが魅力です。
本記事では、数ある電気鍋＆調理器の中から、年末年始、家族や友人とのホームパーティーで活躍してくれそうな、今年登場したばかりの最新モデル4機種をピックアップしています。ぜひチェックしてみてください。
1台10役！煮込みから揚げ物まで幅広い調理に対応する一台
ニトリ「1台10役マルチ調理ポット」4,990円。鍋プレートと本体（ヒーター）で構成され、鍋プレートは約1.8リットルの大容量
ニトリより発売中の「1台10役マルチ調理ポット」は、その名の通り1台で煮る・焼く・蒸す・茹でる・揚げる・炊くなど、10種類にも及ぶ加熱調理ができる多機能調理器。保温～最高230℃まで無段階の温度調節機能を備え、自宅でできる調理の幅が一気に広がります。
単体でのガス火調理にも対応しているので、ガスコンロで調理した後にヒーターで保温といった、効率の良い調理が行えます。
鍋プレートは内面に目盛りが備わり、水量の調節がスムーズ。さらにガラス蓋をしたままで湯切りができたり、鍋プレートに本体を入れて収納できるなど、使い勝手に秀でた構造。ほぼ5,000円という価格も嬉しいですね。
●DATA
ニトリ「1台10役マルチ調理ポット」
価格：4,990円
サイズ（約）：幅259mm×奥行215mm×高さ212mm
ポットの容量：約1.8L
重さ：約1．8kg（ふた、本体、なべプレートを含む）
カラー：ホワイト、ブラック
1食分にちょうどいいコンパクトサイズが魅力の「コロン」
楽々収納電気鍋「コロン」6,980円。ThankPanより12月3日発売がスタートしたばかり
サンコーが今秋に立ち上げた新家電ブランド『ThankPan（サンクパン）』より、12月3日発売がスタートしたばかりの『楽々収納電気鍋「コロン」』は、1～2人の少人数での調理・食事に適したコンパクトな電気鍋。
鍋に食材を入れてスイッチを押すだけの簡単操作で、ラーメンや煮込みうどん、ポトフやスープ、レトルトパックの温めなどの調理が行えます。
また、鍋本体にヒーター内蔵の土台や電源ケーブルなどの各パーツをピッタリ収められる設計になっており、棚やキッチンでも場所を取らずにスッキリ片付けられるのも魅力です。
●DATA
ThankPan 楽々収納電気鍋「コロン」
価格：6,980円
サイズ（約）：幅240mm×奥行150mm×高さ190mm
重さ：約880g
カラー：ホワイト、グレージュ
お鍋も焼肉もこれ1台で。アビテラックス「マルチグリル鍋」
Abitelax（アビテラックス）の「マルチグリル鍋」6,580円
Abitelax（アビテラックス）の「マルチグリル鍋」は、焼き肉プレートと深鍋の2種類が付属したレクタングル型（長方形）の多機能電気鍋。
ダイヤル式の無段階温度調節（80℃～230℃）機能を備え、深鍋プレートは約1.5リットルと大きめ容量で鍋だけでなく煮込み系の料理にも余裕で対応できます。
中の様子を見ながら調理ができるガラス蓋もセットになっています。また両プレートとも内面にフッ素コーティングが施されているので、調理後のお手入れも簡単に済ませられます。
●DATA
Abitelax「マルチグリル鍋」
価格：6,580円
サイズ（約）：幅243mm×奥行192mm×高さ181mm（深鍋プレート使用時）
深鍋プレートの満水容量：約1.5L
重さ：約1.68kg（深鍋プレート使用時）
カラー：ブラック
調理モードを選ぶだけで料理が仕上がる高級機
『Ninja（ニンジャ）』の「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」
アメリカ発のキッチン家電ブランド『Ninja（ニンジャ）』の「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」は、焼く・炒める・煮る・蒸す・炊く・茹でる・煮込む・鍋の8種類の調理方法に対応する万能クッカー。
高さ約17cmの深鍋に食材や調味料、水などを入れ、ヒーター本体の側面に配されたパネルで調理モードを選択してスタートボタンを押すだけと操作は簡単。各調理モードに最適な火加減が設定されているため、誰でも簡単に美味しい料理を作ることができます。
ヒーター本体を除く鍋、ガラス蓋、スチームラック（蒸し網）は食洗機の利用が可能。また、鍋の内面側はナノセラミック加工が施されており、汚れがこびり付かずにスルッと落ちるので、調理後のお手入れがスムーズかつ短時間で済ませられるのも嬉しいポイントに。
●DATA
Ninja「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」
価格：2万2770円
サイズ（約）：幅354mm×奥行325mm×高さ254mm
重さ：約4.0kg（本体・鍋・ガラス蓋を含む）
カラー：ブラック
※本記事の価格はすべて税込みです