広島のドラフト指名選手（支配下７人、育成２人）が１４日、１５日に開催される新入団会見に向けて広島に集結した。ドラフト４位・工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は同１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝の父で、自身の恩師でもある北海高・平川敦監督への恩返しの活躍を誓った。

北の大地で始まった縁は数奇な巡り合わせを経て広島で再び重なった。晴れ舞台に上がるために広島入りした工藤の前には恩師がいた。「夕食の時に（食事会場に）入ったら、真正面に平川先生がいて、びっくりした。プロになってこういう場で再会するのは不思議な縁を感じます」と笑みを浮かべた。

一方の平川監督も監督としてではなく、１人の父親として広島に来たところ目の前に教え子がいた。「なんか非常に変な感じ」と苦笑い。息子と教え子が同期として同じチームに入る。「どこに何位で入るのかと思っていたら同じチームでびっくり。でも良かった。ウチの息子も工藤もここまで来るとは思っていなかった。２人で頑張ってほしいです」と希望を抱いた。

最速１５９キロを誇る剛腕は「１年目から１年間通して、ケガなく投げ続けることが恩返しになると思っている」と恩師に向けて決意した。ドラ１・平川とともに即戦力としての期待を受ける。２人で活躍し、北海道にいる平川父を喜ばせる。