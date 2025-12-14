すっきりした暮らしを送るには、なるべくものを増やさないことが必須。家具だって同じです。ESSEonlineライターの佐藤望美さんも、「家具を買わずにすませるため可動棚を設置した」と言います。実際に設置した場所や使い方について、詳しく聞きました。

家づくりで「可動棚の棚柱」を設置

小学生2人を子育て中の筆者。約2年前に建売住宅から注文住宅に住み替えました。延床面積は86.94平米（約26坪）です。

【間取り図】2年前に住み替えた注文住宅1階

間取りにはもちろんこだわりましたが、住み替えにあたって決めていたこと。それは家具をなるべく買わないようにするということです。

これまで、ちょっとした棚からワークデスク、カラーボックスに至るまであらゆる家具を買っては処分することを繰り返してきました。買い替えにはお金がかかるし、処分するのも手間。そして場合によっては粗大ゴミの処分費用がさらにかかります。

だから家具はもう買いたくない。好みやライフスタイルは変わっていくものだし、同じ家具でずっと快適に暮らせるわけではないということがようやく分かったのです。でも、ものを収納したり、仕事や勉強をするスペースも必要。そこで、可動棚を設置して解決することにしました。

棚板を子どもの学習机がわりに

可動棚は、洗面所や2階の廊下、各部屋に設置。優先順位の高い条件として希望を出し、間取り図に書き込んでもらいました。可動棚の棚柱（壁に縦につけられているレールのような金具）を設置するには壁に下地が必要ですが、設計時に計画しておけば、柱がある位置を狙って棚柱をつけることができるのです。

とくに子ども部屋を想定している部屋にはたくさん設置しました。可動棚を学習机がわりにしたかったからです。

どこに何を置くか決めて奥行きの異なる棚板を複数用意し、学習コーナーをつくりました。手の届く場所に辞書を置く小さな棚を設置したり、デスク天板のすぐ左にはプリント類などを置ける棚を用意しました。

天板は、手を乗せたりして力がかかることを想定し、真ん中にもサポートととなる棚柱を設置。

稼働棚がもたらすメリット

子どもの学習机は、「高学年や中学生になったら高さが合わなくなり、買い替えることになる」という話を周りからよく聞いていました。ですが、可動棚を机がわりに使えば、高さを変えるのは簡単。身長に合わせて、少しずつ机の高さを上げていくことができるのが利点です。

さらに大きなメリットは、同じ幅で棚柱が設置されていれば棚板を別の部屋に移すことができるということ。少し前には、子どもの学習スペースを隣の部屋に丸ごと移動させました。

この写真は、先ほど学習机一式がセットされていた部屋。隣室に移したあと、親がリモートワークをするための、デスクがわりの棚板を設置しました。

デスク天板を追加購入するまでもないかなと判断し、パソコンが置ける奥行きの手持ちの棚を使い回し。

私は少々飽きっぽく、模様替えや収納チェンジを頻繁にしたくなるタイプ。インテリアの好みが変わることも多いです。だから、棚板の位置を変えるだけでそれがかなう可動棚は私の性格にもぴったりでした。

唯一のデメリットは、棚板や棚柱の価格はけっして安くないということと、いったん設置したら棚柱の位置を気軽に変えることができないということ。柱がある場所に棚柱を後から追加することはできますが、それ以外の場所に設置したい場合は工事して下地を入れなければなりません。だからこそ、リノベや注文住宅のタイミングで計画するのがもっともおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。