¡Ö¸«²ò¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤è¤êÎ¨Ä¾¤Ê¤´²óÅú¤ò¡×¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î²ñ¸«¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ëµ¼ÔÃÄ¤«¤é¡Ö¶ì¸À¡×
¡Ö´´»ö¼Ò¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î2025Ç¯12·î10Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î´´»ö¼Ò¤«¤éÃÎ»ö¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Î²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÎ»ö¤¬´´»ö¼Ò¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¹¤ëµ¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡×
²ñ¸«¤Ïµ¼ÔÂ¦¤Î¼ÁÌä¤ÎÁ°¤Ë¡¢µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î´´»ö¼Ò¤«¤é¡¢²ñ¸«Æâ¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ê²ñ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿°Ê³°¤Î¼Ô¤¬ÉÔµ¬Â§¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¸«¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÂà¼¼¤äº£¸å¤Î²ñ¸«»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢¤´È¯¸À¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¸«»þ´Ö¤ò1»þ´ÖÄøÅÙ¤È¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼ÁÌä¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµá¤á¡¢¡Ö¤½¤ÎºÝ¡¢¼ÁÌä¤Î¼ñ»Ý¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¤è¤êÎ¨Ä¾¤Ê¤´²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢´´»ö¼Ò¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹µ¼Ô¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼çÅª¤Ë¶¨µÄ¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´´»ö¼Ò¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÃÎ»ö¤Ï´´»ö¼Ò¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤È¤¤ª¤ê¤¦¤Ê¤º¤¯¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÄ²ñ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¡×
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ò½ä¤ê¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¤½¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò¸º³Û¤¹¤ë²þÀµ¾òÎã°Æ¤¬¸©µÄ²ñ¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê12·î12Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¾òÎã°Æ¤Î·ÑÂ³¿³µÄ¤¬·èÄê¡Ë¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò¸½¹Ô¤Î30¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë¸º³Û¤¹¤ë²þÀµ¾òÎã°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡£¸©µÄ²ñ¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤·¡¢9·î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î¤Î¸©µÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾òÎã°Æ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¾ðÊó¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¡×¤ò¸©Â¦¤¬ÌÀµ¤·¡¢²Ä·è¤Î¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¡ÖÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµ»½ÑÅª¤Ê½¤Àµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸©µÄ²ñ¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤éÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡ÖµÄ²ñÂ¦¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤ËµÄ²ñÂ¦¤¬º£²ó¤ÎµÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Ê¤«¤ÐÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¬ÀÚ¡¢Å¬Ë¡¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤À¤±
¤Þ¤¿¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ»ö¤ÎÇ§¼±¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô¤¬¡Ö¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤»¤º¤Ë¡¢Ê¸½ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÚ¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Î²þÀµÁ°¤Î²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¡¢Å¬Ë¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÅú¤¨¤ÏÀ®¤êÎ©¤ÁÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¸À¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯Í×Ë¾¤¹¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸©¤Ç¤ÏË¡¤Î»Ø¿Ë¤ò½å¼é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡¤Î¼ñ»ÝÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤ËÇ§¼±¡¢Íý²ò¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡ÖÅ¬ÀÚ¡¢Å¬Ë¡¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¾å¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤âµ¼Ô¤«¤é´ØÏ¢¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£