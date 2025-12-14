¤¢¤Î¡Ö¹çË¡¥í¥êµðÆý¡×Ä¹ß·çýÎ¤Æà¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½µ¥×¥ì¤Ëµ¢´Ô¡ª¡Ö¡Ø¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹ß·çýÎ¤Æà
12·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤52¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹ß·çýÎ¤Æà¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¡£2015Ç¯¤Ë½µ¥×¥ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿"¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦"¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»°½½Ï©¤ËÆÍÆþ¡ª¡¡"¹çË¡¥í¥êµðÆý"¤Ïº£¤â¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¹¹¿·Ãæ¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Èà½÷»Ë¾å"ºÇ¶¯"¤ÎÂçÃÀ¿åÃå¤ËÄ©Àï¨¡¨¡30ºÐ¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉáÄÌ¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï»ö·ï¤À¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ß·çýÎ¤Æà¤Î30ºÐ½é¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬......¡Û
¡½¡½Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¤·¤«¤â30ºÐµÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
Ä¹ß·¡¡30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÀáÌÜ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡©
Ä¹ß·¡¡»ä¼«¿È¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¤êÀèÇÚÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â»Ï¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö30ºÐ¤ÎÄ¹ß·çýÎ¤Æà¤¬À©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤È¤«¡¢¸«½Ð¤·¤ËÉ¬¤ºà30ºÐá¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶¯¤ß¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢Îò¤Ï²¿Ç¯¡©
Ä¹ß·¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð11Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬19ºÐ¤Ç¡¢¡Ö¿·ÆýÀ¸¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¡Á¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö¹çË¡¥í¥êµðÆý...¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤â¾×·â¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀäÂÐ»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Ëè²ó¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
Ä¹ß·¡¡ÀµÄ¾¡¢Á´Éô¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶»¸µ¤¬¥Ï¡¼¥È·Á¤Ë¤¯¤ê¤Ì¤«¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ç¥±¥Ð¥Ö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡©
Ä¹ß·¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ä¤á¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÎëÌÚ¤Õ¤ßÆà¤µ¤ó¤ä¡¢¤¢¤ª¤ß¤ó¡ÊÀÄ»³¤Ò¤«¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¡¢40ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖChuu♡Cute¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤ÏÂçÊÑ¡©
Ä¹ß·¡¡ËèÆü¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉÑÈË¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÌÌ¡Ê¤Å¤é¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥×¥í¿ý»Î¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©
Ä¹ß·¡¡¼ñÌ£¤È¤·¤ÆËã¿ý¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦¤Ã¤Æ¼å¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤À¤Ã¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦¤â¤â¤¦30ºÐ¡£¤½¤í¤½¤í·ëº§¤Ï°Õ¼±¤¹¤ë¡©
Ä¹ß·¡¡Ç3É¤¤È»Å»ö¤ÈËã¿ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°ÌÅª¤Ë¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤Ç¤â¡¢¤á¤¤¤Ã»Ò¤¬ÍèÇ¯¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£Êì¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
35ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ÈËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤Î¤âÁ´Á³¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
Ä¹ß·¡¡¥í¥ê´¶¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À30ºÐ½é¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢à¿·¤·¤¤¤Þ¤ê¤Á¤å¤¦á¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üÄ¹ß·çýÎ¤Æà¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¡¡
1995Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹153cm¡¡B82 W52 H83¡¡
·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Chuu♡Cute¡Ê¥Á¥å¡¼¥¥å¡¼¥È¡Ë¤¬³èÆ°Ãæ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØËã¿ýÍ·µº²¦¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØÄÍÅÄ¤±¤ó¤Â¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡ÊINCÄ¹Ìî¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@nagasawa_marina¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@marinanagasawa1008¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Þ¤ê¤Á¤å¡¼Éô¡Ù¡¡
