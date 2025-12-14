この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「歯周病がヒドイ人や知覚過敏で悩んでいる人にオススメの歯科医師も使用する歯磨き粉とは？」と題された動画で、歯科医師の木村隆寛さんが、自宅でできる最も効果的な歯磨き方法と道具選びについて熱く語った。



動画冒頭で木村さんは「患者さんと診療室でお話しする内容やカウンセリングでご説明することを動画で配信している」と説明。今回のテーマとして「手磨きの歯ブラシ・電動歯ブラシ、どれが一番効果的に磨けるか？」について、実体験に基づいて答えた。



木村さんによると、「私は歯医者であるにも関わらず、自分の歯のことをそこまで考えてる時間がないので、ザーッとツボを押さえて磨いちゃうんですよ」と、現実的な歯磨きのやり方を公言。まずおすすめとして挙げたのは、歯ブラシの『GC社ルシエログラッポ』。大きめのヘッドで上と下を同時に短時間で磨ける点や、最低限のケアでも「私は今のところ、歯周病ゼロ、BOPゼロ、虫歯ゼロですし、汚れの付着率も常に10％前後でキープし続けられている」と自らの成功例を披露した。



また、時間がない人には電動歯ブラシも推奨。「電動歯ブラシ使う動きと手で磨く動きは自動的に変わるので、違うブラシの当て方ができてすごく良い」と解説。「ちゃんとやればどちらでも同じ。ちゃんとやれない人こそ両方持っておけば良い」とアドバイスしている。中でも『ブラウンオーラルビー』や『フィリップスソニックケアー』など有名製品に言及し「電動歯ブラシはすごくおすすめです」と語った。



補助用具については「フロスがおすすめ。歯間ブラシは通らない場所もあるが、フロスは全部通せる」としつつ、自身が薦める歯間ブラシとして「コバヤシ製薬の柔らか歯間ブラシ」を紹介。「歯間ブラシ売り上げナンバーワンになっちゃったそうで、患者さんからも大好評」と評価した。



歯磨き粉については、40～50代を中心とした視聴者へ「知覚過敏には『シュミテクト』」を推奨。「薬局で手軽に買えるし、泡立たずに薬草で歯磨いている感覚。結構効くんじゃないかと思います」「シュミテクトは歯医者で薬を塗るよりも効く場合が多いですよ」とその理由を説明した。



「歯医者さんや衛生士さんに歯を掃除してもらうよりも、自分で歯を磨くことの方が99倍大事なので」と強調しつつ、「飽きないよう楽しみながら、効果的なものをいろいろ試すといい」と視聴者に呼びかけた。



動画の締めくくりでは「個人の試験もたくさん入っていると思うが、心の底からおすすめできることを話したつもり」としたうえで、「ご自身の状況に合ったケア方法を色々試しながら、ぜひ楽しんで実践してほしい」とメッセージを送っていた。