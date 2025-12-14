凍った窓ガラスを“たった1分”で解凍する方法がめちゃカンタン！

冬の寒い朝、クルマのフロントガラスが凍結し、視界が確保できずにすぐに出発できず困った経験があるという人も多いはずです。

安全な運転のため、凍結したクルマの窓ガラスに絶対にしてはいけない行為と、効果的な対処法を改めて確認しておきましょう。

【画像】ええぇぇ！ これが凍ったフロントガラスを「1分で解氷する」方法です！（21枚）

まず、慌てているからといって、「凍結したままの状態」で運転することは視界不良につながるため大変危険です。運転席の前だけ少し削って走るのも同様にNG行為です。

次に、凍結を早く溶かしたいからといって「お湯をかける行為」は絶対に避けてください。これは、冷えたガラスにお湯をかけることで急激な温度差が生じ、ガラスが破損するリスクがあるためです。

ガラスは温度によって膨張・収縮する性質を持っており、お湯が当たった部分だけが急激に膨張することで歪みが発生し、ヒビが入る原因となります。

また、仮にガラスが割れなかったとしても、溶けたお湯が冷えて水になり、気温が氷点下であれば再び凍りついてしまい、かえって視界を妨げる結果になりかねません。

凍結を防ぐための最も有効な対策は、フロントガラスにカバーをかけることです。

JAF（日本自動車連盟）が実施した実験によると、何も対策を施さないクルマや撥水剤を塗布したクルマはフロントガラスが凍結したのに対し、カバーをかけたクルマはフロントガラスに雪が付着せず、凍結自体が起こりませんでした。カバーをかけるのが、凍結防止の最も確実な手段と言えるでしょう。

また、撥水剤を事前に塗布しておくと、凍結した場合でもスクレーパー（ヘラ）を使って氷をきれいに削り取ることができ、視界を確保しやすくなるという効果が確認されています。

フロントガラスが凍結してしまった場合の解氷方法として、デフロスター（エアコンの暖房をHI設定で内気循環）を使う方法と、解氷剤を使う方法を比較した実験があります。

デフロスターを使用した場合、視界が確保できるまでにおよそ10分程度かかりましたが、解氷剤を使用するとわずか1分程度で凍結を溶かすことができました。

解氷剤にはアルコールなどが含まれており、水とは違い再凍結しにくい特性があるため、早く、かつ確実に氷を溶かすことができるのです。

時間的余裕があればデフロスターでも対応可能ですが、溶けるまでの間アイドリングを続けるのは環境に優しくなく、消費電力も多いため、バッテリーの状態によってはバッテリー上がりの原因になる可能性がある点には注意が必要です。

冬場、フロントガラスが凍結しそうな寒い日には、ワイパーのゴムがガラスに張り付いて凍ることがあります。そのまま無理にワイパーを動かすと破損や故障の原因になるため、駐車する際にはワイパーを立てておくようにしましょう。

また、解氷剤は冬の間車内に保管しても問題ありませんが、缶に入ったスプレータイプは、夏場に車内に放置すると高温で破裂する危険性があります。そのため、冬場はすぐに使えるよう目につく場所に置き、冬が終わったら必ず家の中の冷暗所に移動させて保管するようにしてください。

凍結対策は日々の習慣にすることで慣れるものです。いざという時に慌てず安全な視界を確保できるよう、日常的に凍結対策を実践しましょう。