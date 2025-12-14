「日本は死の組なのに首位だと？」「韓国は３位通過」英メディアのW杯予測に韓国愕然！「予想外の予想だ」
英国メディア『GiveMeSport』が、AIを駆使して北中米ワールドカップの勝ち上がりをシミュレーションした。その結果に、韓国メディアが反応している。
『GiveMeSport』は、グループAに入り、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と対戦する韓国について、グループ３位と予測した。
一方で、グループFで、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と戦う日本については、首位通過と予想している。
この見立てを受けて、韓国メディア『OSEN』は、「日本は死の組なのに...AIは『日本はグループ首位、韓国は３位でベスト32進出→両チームともベスト16で敗退」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、そして欧州プレーオフBの勝者と対戦する。このグループは『死の組』と呼ばれている」
「シミュレーションによると、日本はグループFで勝点７（２勝１分け）を獲得し、１位通過でラウンド32に進出。韓国はグループAで３位（１勝１分け１敗）となり、辛くもラウンド32出場権を獲得すると予想されている」
同メディアは「ラウンド32の見通しも示されている。韓国はベスト32でイランに勝利した後、パラグアイに１−２で敗れ、ベスト16で敗退。日本はスコットランドに勝利した後、ベスト16でメキシコに１−３で敗れると予想された」と続けた。
ちなみに、AIがはじき出した優勝国はフランスだった。
「スーパーコンピューターはフランスの優勝を予測した。フランスはスペインを２−１で破って決勝に進出し、スイスを１−０で破ったイングランドを１点差で破ると予想。スイスはスペインを１−０で破り、３位になると予測した」
また、『スポーツ朝鮮』も「AIが予想外の予想だ！韓国はパラグアイに敗戦。日本はまたもベスト16敗退。優勝はエムバペのフランス！メッシのアルゼンチンは衝撃のベスト32敗退」と伝えている。
「最大の番狂わせの主人公はアルゼンチンだった。 J組１位でグループリーグを通過したアルゼンチンが32強でウルグアイに２−３で敗れて敗退すると予想した。チャンピオンの呪いは避けたが、高い順位までは上がらないという分析だった」
そのうえで、同メディアは「前回のカタール大会では、モロッコがアフリカ勢初の４強という神話を書き下ろした。韓国も、日本も、番狂わせの主人公にならないという決まりはない」と強調した。
無論、予想通りにならないのが、スポーツであり、サッカーである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
