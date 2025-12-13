¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°æ¾åÍ´µ®¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°æ¾åÍ´µ®¡¢±àÅÄ¾ÍÂÀ¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢ÃæÀîÍã¡¢¤¯¤Ã¤ー¡ª¡¢ÉÍÃæÊ¸°ì¡¢»³¸ý¿¹¹¡¢¹âÅç¹ë»Ö¡¢¥¸¥§ー¥à¥¹¾®ÌîÅÄ¡¢Åç±Ñ¿Ã¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢´ØÃÒ°ì¡¢¾¾ÅÄÍÎ¼£¡¢ÃæÂ¼Áó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡°ì¶¶¼£ºÑ¡¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿À¸ÅÄ¤Ï»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Ìò¤ò¡¢¤·¤«¤âÆóÌò¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¤Î°æ¾å¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ø½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤È¡¢°æ¾åÍ´µ®¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿È¾Ç¯´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê°ì¶¶¼£ºÑ¡¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¡Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Ìò¤ò¡¢¤·¤«¤âÆóÌò¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¡¢³§¤µ¤óÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü°æ¾åÍ´µ®¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¡ËÈ¾Ç¯´Ö¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¡¢°æ¾åÍ´µ®¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿È¾Ç¯´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´Éô½ð¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¾¾Ê¿±ÛÃæ¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ê¿åÌî°ÙÄ¹Ìò¡ËºÇ½é¤ÎÌòÌ¾¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö²È¿Ã¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿åÌî°ÙÄ¹¡×¤È¸À¤¦Ì¾Á°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÅÂ¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÅÂ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃæÂ¼È»¿Í¡ÊÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°ÊÌò¡Ë»þÂå·à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè1²ó¤«¤é¥·¥±¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¥³¥á¥Ç¥£ーÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤á¤ÎÌò¤Ç¡¢¡È¥«¥âÊ¿¡É¤È¤â¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ç²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ê¿Â¢¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üËôµÈÄ¾¼ù¡Ê½É²°ÈÓÀ¹Ìò¡Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ¶È³¦¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ÈËÍ¤âÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ïº£Æü¤«¤é¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü¶ÍÃ«·òÂÀ¡ÊÂçÅÄÆîÀ¦Ìò¡Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¡ÖÕû¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¡ÖÕû¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¡£ËÍ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¿ÍÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÃæÀîÍã¡Ê¤ß¤ÎµÈÌò¡Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï´ðËÜ¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î»Ñ¤ËËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ê¾¡Àî½ÕÏ¯Ìò¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Þ¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÉÍÃæÊ¸°ì¡Ê¼ë³Ú¿û¹¾Ìò¡Ë³§¤µ¤Þ¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£Î®À±¤â1Ç¯È¾¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»³¸ý¿¹¹¡ÊÅâÍè»°ÏÂÌò¡Ë½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤¬¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£Åá¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ý½Ñ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ÈÀï¤¦¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê³§¤µ¤ó¤ÈËèÆü¼Çµï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¹âÅç¹ë»Ö¡ÊËÌÈøÀ¯ÈþÌò¡Ë³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¯Èþ¤ÎÆ¬¤â¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¸¥§ー¥à¥¹¾®ÌîÅÄ¡Ê¸µÌÚÌÖÌò¡Ë65ºÐ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÅò²°¤Î¼ç¿ÍÌò¤Ç°ì²ó¤À¤±¤Î½Ð±é¤«¤Ê¤¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æ¬¤ò´Ý¤á¤Æ¶¸²Î»Õ¤Î¸µÌÚÌÖÌò¤Ç¤Þ¤¿½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Î®À±¤µ¤ó¤â¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÅç±Ñ¿Ã¡ÊÃú»Ò²°Ä¹½½ÏºÌò¡Ë»×¤¨¤Ð4·î¡¢ºùËþ³«¤Î¥í¥±¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÃ¶¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤È¤ª²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢2²óÌÜ¡¢º£Æü¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¤òÌó1Ç¯È¾Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¹âÌÚ¾Ä¡Ê¾¾Â¼²°ÌïÊ¼±ÒÌò¡ËÎ®À±¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¡¢´ØÏ¢¥ß¥ËÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¥Ê¥Ó¤«¤ï¤éÈÇ¡×¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ´Û¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤Ç°ú¤Â³¤ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü´ØÃÒ°ì¡Ê±üÂ¼²°¸»Ï»Ìò¡Ë³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¹âÌÚ¾Ä¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤Õ¤À¤óÀ¼Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌÀÆü¤ÏÄ«10»þ¤«¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î´ØÏ¢ÈÖÁÈ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ê¾Ð¤¤¡×¤Î¼ýÏ¿¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ª
¡ü¾¾ÅÄÍÎ¼£¡ÊÂ¼ÅÄ²°¼£ÏºÊ¼±ÒÌò¡ËËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÌò»þÂå¤Ë¡ØÆÁÀî²È¹¯¡Ù¤È¤«¡ØÁðÇ³¤¨¤ë¡Ù¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÃæÂ¼Áó¡Ê¼¡ÏºÊ¼±ÒÌò¡ËÎ®À±¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤âËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Âè1²ó¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¤¹¤Æ¤¤Ê°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú´ï¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÄ¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤¬³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¼ê¸þ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô