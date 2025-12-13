¡ÈÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡É¤¬Å¾Çä¥äー¤Ë¡Ä¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ5¡×¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»þµë1Ëü±ß¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÈÆ®»Ö¡É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÂåÍý¹ØÆþ¥Ð¥¤¥È¡×¤Î°Ç
¥½¥Ëー¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó5¡×¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÉÊÇö¤È²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅ¾Çä¡×¤Ë¤ÏÅö»þ¤«¤éÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¡×¤È¤¹¤ëÂÐºö¤â¼è¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ìÉô¤ÎÅ¾Çä¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂè»°¼Ô¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¤PS5¤òÇã¤¤¼è¤ë¡ÖÂåÍý¹ØÆþ¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ë½Ð¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー±ü·¦Í¥ÌÚ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÅ¾Çä¥äー¡¡°Ç¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡¢2024Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬ÂåÍý¹ØÆþ¥Ð¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¾Çä¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÉÁ¤¤¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊËÜÊ¸¡§±ü·¦Í¥ÌÚ¡Ë
¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Î¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ë9»þ¤Þ¤Ç¤ËÍè¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÅÔÆâ¤Ë½»¤àÃË»ÒÂç³ØÀ¸S¤¬¤½¤ó¤ÊLINE¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯3·î²¼½Ü¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÄ«7»þÈ¾¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼ø¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥ê¥âー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁá¤¯¤Ëµ¯¾²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÉÃ¤òÍ×¤·¤¿¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1¥ö·î¤Û¤ÉÁ°¤ËS¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤Î¤¾¤¯LINE¤Î¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¾å¤Î¥«¥á¥é´ØÏ¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢µá¿ÍÊç½¸¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢LINE¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤äID¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Æ¿Ì¾¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·Ð¸³ÉÔÌä¡¡¾¦ÉÊ»ÅÆþ¤ì¤Î´ÊÃ±¤ÊÊä½õ¶ÈÌ³¡¡Â¨¶â¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¡×
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î²ñÏÃ¤ÎÌ®Íí¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢S¤Ï¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î°û¿©Å¹¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë»þÃ»±Ä¶È¤òÍýÍ³¤Ë¥·¥Õ¥È¤òºï¤é¤ì¡¢¼ýÆþ¸º¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÁâÊõ¡Ù¤ÈÌ¾¾è¤ëLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·ï¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö´ûÆÉ¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¤³¤¦ÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÁâÊõ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥é¥¹¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤Ð¤·¤Ð¥«¥á¥éÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëS¤Ï¡¢Æþ²ñÈñ¤âÇ¯²ñÈñ¤âÌµÎÁ¤Î¤³¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ÁâÊõ¤â¡¢¥«¥á¥é´ØÏ¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤é¤³¤Î¥«ー¥É¤Î²ñ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÆ§¤ó¤Ç¡¢Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤ÈÁâÊõ¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ç¾¦ÉÊ¤òÂåÍý¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦»Å»ö¤Ç¤¹¡£1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Êó½·¤Ï1Ëü±ß¤Ç¤¹¡×
¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²ø¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢ÊÖ¿®¤»¤º¤ËÁâÊõ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÀèÊý¤«¤é¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¥ê¥éÈÎÇä¸½¾ì¤Ø
¤½¤ì¤«¤é1¥ö·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿ÅÚÍËÆü¤ÎÁáÄ«¤ËÁâÊõ¤«¤éÆÍÁ³Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¯¤À¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¡£
°û¿©Å¹¤Î¥Ð¥¤¥È¤Î¥·¥Õ¥È¤â¸µ¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹¬¤¤¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¡£½©ÍÕ¸¶¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÈÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤Ç¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤À¡£
¡Ö¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×
Èà¤Ï¤½¤¦LINE¤ÇÊÖ¿®¤·¤¿¡£
µÞ¤¤¤Ç¿²ÊÊ¤òÀ°¤¨¤ÆÃåÂØ¤¨¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¼´Ø¤ò½Ð¤¿¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢ÁâÊõ¤«¤é¿·¤¿¤ËLINE¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó5¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï5Ëü4978±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
2020Ç¯11·î¤Ë¥½¥Ëー¤¬È¯Çä¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó5¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¤Û¤É¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤¿¤Ã¤Æ¤â¼ûÍ×¤Ë¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ºÆþ¼êÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯1·î30Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÏPS5¤Î¶¡µëÎÌÁý²Ã¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÂ¤Ï´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
2022Ç¯3·îÅö»þ¤Ï¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ö¼«¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤Ë¸Â¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£¹ØÆþÍúÎò¤¬»Ä¤ê¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤ÎÊ£¿ô¹ØÆþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡£
¤½¤³¤ÇÁâÊõ¤Ï¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥é¥¹¡×¤ÎÊÝÍ¼Ô¤ò½¸¤á¡¢Èà¤é¤ÎÌ¾µÁ¤ÇPS5¤òÂåÍý¹ØÆþ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¸ÂÅÙ³Û°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ëS¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÅÙ³Û¤Ï10Ëü±ß¡£¤Õ¤À¤ó¤³¤Î¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î·î¤âÍ¿¿®ÏÈ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£S¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤éíõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤·¤¿¡£¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÇã¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
S¤¬¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤ÎÀµÌÌÆþ¸ý¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï8»þ45Ê¬º¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶È»þ´ÖÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æþ¸ý¤Î¥É¥¢¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÅ¹Æâ¤ÏÇö°Å¤¯¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¼õ¿®¤·¤¿¡¢ÁâÊõ¤«¤é¤ÎLINE¤Ë¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅþÃå¤·¤¿¤é6³¬¤Ë¤¢¤ë¥²ー¥àÇä¤ê¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤é¾¦ÉÊ¤È¥ì¥·ー¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆB3F¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÎýÇÏ¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¹õ¤¤È¢¥Ð¥ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤´¤Ä¤¯S¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢³«¤±Êü¤¿¤ì¤¿Æþ¸ý¤«¤éÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¸å¤ËÂ³¤¡¢Çä¤ê¾ì¤Î±ü¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£Â¾¤ÎÆ±¾è¼Ô¤â¹Ô¤Àè¤Ï6³¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó5¤´¹ØÆþ¤ÎºÇ¸åÈø¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹Å¹°÷¤ÎÀ¼¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£À¼¤¬¤¹¤ëÊý¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢Å¹Æâ¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÂ³¤¯¹ÔÎó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¶¤Ã¤È¿ô¤¨¤Æ¤â60～70¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£
¤³¤Îº¢¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô¤ÎÂè6ÇÈ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔÆâ¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿S¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤ò¸«¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
S¤ÏÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ëº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¸÷·Ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½©ÍÕ¸¶¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¡½©ÍÕ¸¶¡¡PS5¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¡¢Ìó1Ç¯Á°¤ËÆ±Å¹ÊÞ¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
2021Ç¯1·î¡¢Æ±Å¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿PS5¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä²ñ¾ì¤Ç¡¢¹ØÆþ¤òµá¤á¤ëµÒ¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÍðÆ®Áû¤®¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÁûÆ°¸å¤Ë¥´ー¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢Æ±ÍÍ¤Îº®Íð¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾ò·ïÆ³Æþ¤Ï°ìÄê¤Î¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢S¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¾ÇäÌÜÅª¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Å¾Çä¥äーÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤â¤¢¤ìS¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÆ±¾è¼Ô¤¿¤Á¤ËÂ³¤¤¤Æ¹ÔÎó¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¸áÁ°9»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¥¸¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÅ¹°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢PS5¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Æ±Å¹¤ò¤Ï¤¸¤áÂç¼ê²ÈÅÅÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎPS5¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¤ÏÅÚÆü¤ä½ËÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÈÎÇä¾ðÊó¤Ï¡¢Á°Ìë¤äÅöÆüÁáÄ«¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ÆÅ¹ÊÞ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤äTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤òÆü¡¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëº¬µ¤¶¯¤µ¤È¡¢¥²¥ê¥éÈÎÇä¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë¸þ¤«¤¦¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐPS5¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢20～30Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢½éÏ·¤ÎÃËÀ¤ä¼ã¤¤½÷À¤Î»Ñ¤â¥Á¥é¥Û¥é¤Èº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Ä¤Ä¡¢Îó¤¬¿Ê¤à¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿S¤¬¥ì¥¸¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é40Ê¬¤Û¤É¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
S¤ÎÆ¬¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ç¸«¤¿¡¢Å¾ÇäÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä»þ¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Æ¡¢Å¾Çä¥äー¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î»þ¡¢Å¹°÷¤¬S¤Ë¤¿¤º¤Í¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Î÷²ÁÈÇ¤Î¤³¤È¡Ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¤±¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Î»ñ³Ê¤òÌä¤¦¤è¤¦¤Ê¥¯¥¤¥º¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥´ー¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥é¥¹¤Ç·èºÑ¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿PS5¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î¤Þ¡¢S¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÇÃÏ²¼3³¬¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
»ØÄê¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢S¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¢PS5¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÂÞ¤òÄó¤²¤¿ÀèµÒ¤¬2¿ÍÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¶á¤Å¤¯¤È¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤«¤éÃËÀ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèµÒ¤Î2¿Í¤«¤é»æÂÞ¤È¥ì¥·ー¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢S¤â¼«¿È¤Î»æÂÞ¤È¥ì¥·ー¥È¤òÃËÀ¤ËÅÏ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¼Ö¤Î²ÙÂæ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢3¤Ä¤Î»æÂÞ¤«¤éÈ¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³«Éõ¤·¤ÆÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£²ÙÂæ¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¿ô½½È¢¤È¤¤¤¦PS5¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£
Ãæ¿È¤Î³ÎÇ§¤ò½ª¤¨¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÀèµÒ¤ÈS¤Î3¿Í¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉõÅû¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÉõÅû¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢6Ëü4978±ß¡£PS5ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¹ØÆþÂå¶â¤Ë¼ÕÎé¤Î1Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤¿¶â³Û¤À¡£Åö½éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂåÍý¹ØÆþ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£»þµë¤Ë¤·¤Æ1Ëü±ß¡£°û¿©Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢8ÇÜ°Ê¾å¤Î¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢S¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÅ¾Çä¥äー¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¤·¤«¤·¡¢S¤Ïµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Û¤¾¤ò¤«¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤¬ÂåÍý¹ØÆþ¤·¤¿PS5¤¬¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢PS5¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜÈÇ¡Ë¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Î÷²ÁÈÇ¤ÎPS5¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÅö»þ¤ÎÄê²Á¤ÏÀÇ¹þ¤ß4Ëü3978±ß¡Ë¤â¡¢¼è°ú²Á³Ê¤Ï9Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Û¤É¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥è¥É¥Ð¥·¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃË¤ËÅÏ¤µ¤º¡¢¼«¿È¤Ç¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¤äÁ÷ÎÁ¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢Íø±×¤Ï3Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
³ä¤Î¤¤¤¤¥Ð¥¤¥È¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¤·¤¿»×¤¤¤Ï°ìÅ¾¡¢S¤Ï¼è¤ê¤½¤³¤Ê¤Ã¤¿2Ëü±ß¤¬¡¢µÞ¤ËÀË¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¼«Ê¬¤ÇÅ¾Çä¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ®»Ö¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤éS¤Ï¡¢PS5¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¾ðÊó¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥è¥É¥Ð¥·¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËè½µËö¡¢PS5¤ÎÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¾ðÊó¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²áµî¤ËPS5¤Î¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏºÆ¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£S¤ÎÌ¾µÁ¤Î¥´ー¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶Å¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¥è¥É¥Ð¥·Å¹ÊÞ¤ÇPS5¤ÎºÆ¹ØÆþ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
S¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤ÆºÆ¤ÓÊ°³´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë·ÐºÑÅª¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤¿¤È¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾ðÊó¼å¼Ô¤Ö¤ê¤òÃÑ¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢S¤Ë¤Ï´õË¾¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥Úー¥¹¤Ç¡¢PS5¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¾ò·ï¤â¥è¥É¥Ð¥·¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¼«¼Ò¥°¥ëー¥×È¯¹Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¸Â¤ë¡£Ã¢¤·¡¢²áµî¤ËPS5¤Î¹ØÆþÍúÎò¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
S¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¡Ö¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥«ー¥É¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½¹þ¥Úー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢Æþ²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿S¤¬Å¾Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ë¤Ïº£¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓËÜ½ñ¡Ê¡ØÅ¾Çä¥äー¡¡°Ç¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£±ü·¦Í¥ÌÚ¡Ê¤ª¤¯¤¯¤Ü¡¡¤æ¤¦¤¡Ë
1980Ç¯¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£¾åÃÒÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÔÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¡¢¸½ÃÏË®»ú»æµ¼Ô¤Ë¡£Ãæ¹ñºß½»¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ»ö¾ð¤äÅ¾Çä¥äーÁÈ¿¥¤ò¼èºà¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃæ¹ñ¡ÖÌÔÆÇ¿©ÉÊ¡×¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥ë¥Ý¡¡¿··¿¥³¥í¥Êº¾µ½¡Ù¤Ê¤É¡£